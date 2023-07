Microsoft et Sony s'accordent sur le maintien de Call of Duty sur PlayStation

À la suite d'une intense querelle qui a duré des mois au sujet du projet d'acquisition d'Activision Blizzard, Microsoft et Sony ont signé un accord pour que la franchise Call of Duty, qui rapporte des milliards au géant japonais, reste sur les consoles PlayStation. "Nous sommes heureux d'annoncer que Microsoft et PlayStation ont signé un accord contraignant pour que Call of Duty reste sur PlayStation après l'acquisition d'Activision Blizzard", a tweeté Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, dimanche matin. "Nous attendons avec impatience un avenir où les joueurs auront globalement plus de choix pour jouer à leurs jeux préférés."

COD restera disponible chez Sony

La semaine dernière, Microsoft a réussi à contrer une tentative de la Commission fédérale du commerce (FTC) américaine visant à faire échouer l'acquisition d'Activision Blizzard par l'entreprise pour un montant de 68,7 milliards de dollars. La cour d'appel du neuvième circuit a rejeté la demande de l'autorité de régulation d'obtenir une suspension d'urgence de la décision autorisant la transaction aux États-Unis. Actuellement, l'autorité britannique des marchés et de la concurrence (CMA) est le seul régulateur qui s'oppose encore à l'acquisition, mais Microsoft et l'organisme de surveillance ont récemment convenu de suspendre leur litige juridique et de négocier un compromis.

Le Président de Microsoft, Brad Smith, a ajouté à la suite du message de Spencer :

Dès le premier jour de cette acquisition, nous nous sommes engagés à répondre aux préoccupations des régulateurs, des développeurs de plates-formes et de jeux et des consommateurs. Même après avoir franchi la ligne d'arrivée pour l'approbation de cet accord, nous resterons concentrés sur l'assurance que Call of Duty reste disponible sur plus de plateformes et pour plus de consommateurs que jamais auparavant.

Bien que les détails de l'accord entre Microsoft et Sony n'aient pas été révélés par Phil Spencer, plus tard, Stephen Totilo d'Axios a confirmé qu'il s'agissait d'un accord de 10 ans. À la fin de l'année dernière, Microsoft avait initialement proposé à Sony un accord de 10 ans pour permettre à la franchise Call of Duty de rester sur les consoles PlayStation actuelles et futures, mais le géant japonais avait refusé cette offre à l'époque. Afin d'obtenir l'approbation des autorités de régulation, notamment de la FTC et de la CMA, Microsoft avait ensuite conclu un accord avec Nintendo pour rendre la série disponible sur les futures consoles de cette entreprise. De plus, Microsoft avait également signé des accords avec des fournisseurs de services de jeux en nuage tels que NVIDIA.



Avant aujourd'hui, Jim Ryan, président-directeur général de Sony Interactive Entertainment, s'était clairement opposé à l'offre de Microsoft sur Activision. "Je ne veux pas d'un nouvel accord sur Call of Duty. Je veux juste bloquer votre fusion", a déclaré Jim Ryan au PDG d'Activision, Bobby Kotick. "Je lui ai dit [à Kotick] que je pensais que la transaction était anticoncurrentielle et que j'espérais que les autorités de régulation feraient leur travail et la bloqueraient", a déclaré plus tard M. Ryan lors de son témoignage à l'audience de l'affaire FTC contre Microsoft. Toutefois, l'achat étant pratiquement finalisé, Sony n'avait probablement pas d'autre choix que de s'entendre avec son rival.



Rappelons enfin que COD Warzone Mobile arrive sur iOS et macOS cette année !