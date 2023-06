Le PC Game Pass de Xbox arrive sur Nvidia GeForce Now !

Le Xbox Game Pass, notamment sa déclinaison pour Windows, le PC Game Pass, est largement reconnu comme l'une des meilleures offres dans le domaine des jeux vidéo. Microsoft prévoit désormais de rendre le Xbox PC Game Pass disponible sur le service de jeux en streaming GeForce Now de Nvidia, dans le cadre d'un accord majeur.

Les joueurs PC sont bichonnés

Jusqu'à présent, le Xbox Game Pass disposait de sa propre technologie de cloud gaming, qui, il faut l'admettre, est plutôt solide. Cependant, "xCloud" n'était compatible qu'avec un nombre limité d'appareils par rapport au marché plus vaste du "cloud gaming". Le service était disponible en streaming sur les PC, les appareils mobiles (via Safari sur iOS), les consoles Xbox et certains téléviseurs Samsung.

Cela est sur le point de changer, car Microsoft a annoncé un partenariat avec Nvidia, qui permettra au PC Game Pass d'être intégré à GeForce Now, aux côtés des jeux achetés sur Steam, l'Epic Games Store et Ubisoft Connect.



Microsoft précise que cette prise en charge sera déployée dans les "mois à venir" et sera compatible avec tous les appareils pris en charge par GeForce Now, y compris Google TV. Il convient de noter que la bibliothèque du PC Game Pass ne sera pas entièrement disponible, mais uniquement une sélection de jeux. Microsoft souhaite conserver quelques exclusivités pour continuer à vendre des consoles, bien que le géant américain soit largement derrière Sony et sa PS5.



Ce partenariat permettra de jouer au catalogue du PC Game Pass sur n'importe quel appareil compatible avec GeForce NOW, tels que les PC moins puissants, les Mac, les Chromebooks, les appareils mobiles, les téléviseurs, et bien plus encore.



Cette décision intervient après que Microsoft a fait l'objet d'un examen minutieux pendant des mois à la suite de l'acquisition d'Activision Blizzard, qui a été bloquée au Royaume-Uni en raison de préoccupations liées au cloud gaming.



Le PC Game Pass est dès à présent disponible à partir de 9,99 € par mois.