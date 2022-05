Fortnite est enfin accessible à tous sur iOS via GeForce Now !

⏰ Il y a 44 min (Màj il y a 37 min)

Alban Martin

La bataille judiciaire entre Epic Games et Apple a conduit cette dernière a retiré le célèbre jeu Fortnite de l'App Store (Google ayant fait de même sur le Play Store dans la foulée). Mais qu'à cela ne tienne, le Battle Royale a su revenir grâce aux services Cloud comme Xbox Cloud Gaming et GeForce Now. Après une période de bêta test, la plateforme de Nvidia ouvre le jeu à tous ses abonnés !

Il faut remontrer à novembre 2020 pour trouver trace du lancement de GeForce NOW sur Safari mobile.

Nvidia ramène Fortnite sur iOS et Android

Après plusieurs mois de tests, Nvidia annonce aujourd'hui que Fortnite est désormais disponible pour tous les abonnés GeForce NOW via Safari sur iOS, avec des commandes tactiles à l'écran et des menus de jeu optimisés. Les abonnés peuvent lier leur compte Epic Games à partir du menu Paramètres > Connexions pour se connecter automatiquement à Fortnite au lancement du jeu.

Touchez du doigt GeForce NOW

Retrouvez le champion de Battle Royale qui est en vous en jouant à Fortnite sur les appareils mobiles.

Avec l'ajout de commandes tactiles, les joueurs mobiles de Fortnite bénéficient de performances GeForce qu'ils peuvent toucher. Les membres du RTX 3080 diffusent des graphismes améliorés dont le rendu peut atteindre 120 images par seconde sur certains appareils Android à 120 Hz et peuvent jouer avec des millions d'autres joueurs de Fortnite dans le monde.



GeForce NOW gère les correctifs et les mises à jour du jeu pour les membres. Lorsque de nouvelles saisons arrivent ou qu'un nouveau mode est lancé, les membres sont toujours prêts à jouer. Lorsque le mode Battle Royale sans construction est arrivé dans Fortnite avec le lancement de Fortnite Zero Build, les membres de GeForce NOW ont pu jouer immédiatement.

Fortnite n'était pas disponible pour jouer sur l'iPhone et l'iPad depuis qu'Apple a retiré le jeu de l'App Store en août 2020, après que le développeur Epic Games ait ajouté une option de paiement direct au jeu en violation des règles de l'App Store. Toutefois, le jeu peut désormais être diffusé en streaming sur iOS via GeForce NOW ou le Xbox Cloud Gaming de Microsoft.



GeForce NOW est un service multiplateforme sur abonnement qui permet aux utilisateurs de diffuser des centaines de jeux sur plusieurs appareils. Sur l'iPhone, le service est uniquement disponible sur le web en raison des règles de l'App Store. Sur le Mac, il existe une application GeForce NOW qui a été récemment mise à jour avec une prise en charge native des puces en silicium d'Apple et de la 4K.



GeForce NOW propose une option de base gratuite mais limitée, avec des offres plus élevées à partir de 9,99 euros par mois. Pour jouer, rendez-vous sur https://play.geforcenow.com.