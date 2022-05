Nvidia active la 4K sur GeForce Now pour Mac et PC

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

Après avoir apporté une compatibilité totale avec les puces M1 la semaine dernière, Nvidia GeForce Now étend enfin ses options de streaming sur PC et Mac avec la prise en charge de la 4K sur Windows et macOS. Une bonne nouvelle qui aura mis quelques années à arriver.

GeForce Now passe enfin à la 4K

Le service de jeu dans les nuages peut diffuser des jeux jusqu'à 4k et 120 images par seconde, à condition que votre écran puisse gérer cette qualité et ce taux de rafraîchissement. Cela ne fonctionne que par le biais des applications natives, cependant, pas le client du navigateur, ce qui exclut automatiquement la version iOS de l'équation.

Bien sûr, le niveau d'abonnement RTX 3080 de Nvidia GeForce Now est nécessaire pour diffuser des jeux en 4K. La prise en charge de la 4K a fait ses débuts avec ce niveau de streaming plus puissant l'année dernière, exclusivement sur la Shield TV. Avant cette mise à jour, le streaming sur PC et macOS était limité à 1440p.



Nvidia affirme que le DLSS et le matériel puissant du GeForce Now rendent possible cette nouvelle résolution.

Le streaming 4K est boosté par NVIDIA DLSS, une technologie de rendu AI révolutionnaire qui augmente les performances graphiques en utilisant des processeurs AI Tensor Core dédiés sur les GPU RTX. DLSS exploite la puissance d'un réseau neuronal d'apprentissage profond pour augmenter les taux de trame et générer des images superbes et nettes pour les jeux.

Il s'agit également d'un argument de poids pour Nvidia, GeForce Now étant l'un des seuls services de cloud gaming prenant en charge le streaming 4K sur une variété d'appareils. D'ailleurs, la firme propose un trailer vidéo de Star Wars BattleFront 2 en 4K :

Les jeux ajoutés sur GeForce Now

Pour l'occasion, Nvidia a ajouté à son catalogue les jeux suivants :

Bakery Simulator

Oaken

Dinosaur Fossil Hunter

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters

Trek to Yomi

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit

Frozenheim

Star Wars Battlefront II

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars: Squadrons

Comment jouer à GeForce Now

Sur Mac, GeForce NOW est disponible sur le Web et sous forme d'application. Ce service multiplateforme sur abonnement permet aux utilisateurs de diffuser des centaines de jeux sur plusieurs appareils, dont Fortnite qui est pourtant banni des App Store d'Apple. Le prix est fixé à 9,99 euros par mois sur play.geforcenow.com. Il s'agit d'un concurrent à Google Stadia, Xbox Game Pass et au futur PS Plus Premium de Sony. Et dans une moindre mesure, à Apple Arcade.