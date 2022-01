Le Xbox Game Pass compte 25 millions d'abonnés

Après avoir annoncé le rachat d'Activision-Blizzard pour l'incroyable somme de 68,7 milliards de dollars, Microsoft a déclaré en même temps une bonne nouvelle pour son Xbox Game Pass. Le service d'abonnement qui permet d'accéder à un grand catalogue de jeux en streaming vient d'atteindre un nouveau cap.

25 millions d'abonnés en janvier 2022

Lancé le 1er juin 2017, le Xbox Game Pass était considéré comme un nouveau service qui allait rencontrer du succès auprès de la communauté des joueurs, mais pas au point d'impressionner tout le marché avec des statistiques de folies !

Si beaucoup n'y croyaient pas, l'équipe Microsoft a été jusqu'au bout de son projet et visiblement le travail a rapidement payé puisqu'en moins de 5 ans... L'entreprise annonce posséder aujourd'hui 25 millions de fidèles à son service de jeux en streaming.



Cette belle croissance, Microsoft le doit essentiellement à trois choses : son budget marketing consacré au service, la qualité et les performances apportées lors des sessions de jeux, mais aussi... grâce à son catalogue composé de nombreux titres populaires !

Quand vous souscrivez au Xbox Game Pass, vous avez accès à des jeux comme Mass Effect Édition Légendaire, Gears 5, A Way Out​​​​​​​, Alan Wake's American Nightmare, Anthem, Among Us, Alien : Isolation...

Des jeux mondialement connus et qui motivent des millions de joueurs (qu'ils soient dans l'écosystème de Microsoft ou non) à souscrire à l'abonnement de 9,99€/mois.

Dans son communiqué, Microsoft a déclaré :

Nous avons également annoncé aujourd'hui que Game Pass compte maintenant plus de 25 millions d'abonnés. Comme toujours, nous sommes impatients de continuer à ajouter plus de valeur et plus de jeux formidables au Game Pass.

La bonne nouvelle, c'est que Microsoft va pouvoir profiter de son rachat d'Activision-Blizzard pour améliorer le catalogue du Xbox Game Pass. Des ajouts comme Diablo, Candy Crush ou encore Call of Duty devrait apparaître dans un avenir proche.

L'entreprise s'attend aussi à déployer l'accès à son service de jeu en streaming dans de nouveaux pays et sur de nouveaux supports.

Les franchises fantastiques d'Activision Blizzard accéléreront également nos plans pour le jeu en nuage, permettant à plus de gens dans plus d'endroits du monde entier de participer à la communauté Xbox à l'aide de téléphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils que vous possédez déjà.

Vous l'aurez compris, ce joli succès du Xbox Game Pass n'est que le début d'une grande aventure, de nombreuses surprises sont à venir pour les abonnés et les futurs abonnés qui rejoindront l'abonnement.