Netflix a gagné 6 millions d'abonnés aux US et au Canada depuis l'arrêt du partage de compte

Avec la répression autour du partage de compte, on a été plusieurs à se dire : "Netflix va perdre des abonnés en masse". Finalement, c'est tout le contraire, depuis que le service de streaming a mis en place une procédure plus stricte avec ceux qui partagent gratuitement leur compte, les revenus se sont améliorés et les nouveaux abonnés sont plus nombreux !

Une croissance de folie aux États-Unis et au Canada

Comme c'est le cas en France, les utilisateurs américains et canadiens de Netflix sont confrontés à la nouvelle politique qui consiste à limiter le partage de compte. Toutefois, la stratégie serait gagnante dans ces deux pays, selon le dernier rapport sur les bénéfices de Netflix, le service de streaming aurait réussi avec succès à pousser les "squatteurs" de comptes à abandonner cette pratique pour ouvrir leur propre compte et payer eux-mêmes un abonnement tous les mois.



C'était justement ce que voulait Netflix, l'entreprise savait qu'il y avait des millions d'utilisateurs "fantômes", autrement dit qui profitait du catalogue Netflix sans payer un seul centime. Maintenant que cette aubaine est terminée grâce à un système qui détecte le propriétaire du compte et ceux qui en profitent hors du foyer, les personnes concernées sont obligées de souscrire leur propre abonnement pour continuer l'expérience Netflix.

Ce qui est intéressant dans ce rapport sur les bénéfices, c'est que Netflix s'exprime directement à ses investisseurs avec un optimisme et un enthousiasme qu'on n'avait pas vu depuis plus d'un an. Le service de streaming explique que tous les pays qui ont adopté la restriction sur le partage de compte affichent des hausses de revenus et de nouvelles souscriptions en masses.



Bien sûr, Netflix précise qu'il y a eu énormément de résiliations d'abonnement, parfois même des abonnements actifs depuis très longtemps, toutefois, les nouvelles souscriptions sont tellement importantes qu'elles viennent "écraser" les résiliations. Les statistiques sont en faveur de Netflix quand il y a 1 résiliation et 3 souscriptions.

L'entreprise a enregistré une augmentation de 2,7 % de ses profits d'une année à l'autre. Pour les années à venir, Netflix prévoit une accélération de la hausse des revenus, au fur et à mesure que les bénéfices de l'option de partage payant et de l'adoption accrue de son modèle financé par la publicité commencent à se manifester.

Maintenant que nous avons lancé le partage rémunéré à grande échelle, nous sommes plus confiants dans nos perspectives financières. Nous prévoyons une accélération de la croissance du chiffre d'affaires au second semestre 2023, à mesure que la monétisation augmentera grâce à notre dernier lancement de partage payant et que nous étendrons notre initiative à presque tous les pays restants, en plus de la croissance continue et régulière de notre plan soutenu par la publicité (plus de détails dans la section Monétisation et chiffre d'affaires).

