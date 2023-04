Netflix perd 1 million d'abonnés en Espagne à cause du partage de compte payant

Depuis sa création, Netflix a toujours laissé faire le partage de compte entre collègues de travail, entre amis ou même dans la famille. Face à cette mauvaise pratique qui génère des pertes financières colossales chaque année, Netflix a décidé de réagir et a mis en place le partage de compte payant. Cette nouveauté s'est déployée il y a quelques mois en Espagne et les premiers retours sont plutôt médiocres !

Netflix Espagne a perdu 1 million d'abonnés depuis le lancement de la restriction du partage de compte

Netflix le sait, les fidèles du streaming ont l'habitude de partager leur compte avec des proches pour économiser le prix de l'abonnement ou tout simplement par générosité. Cette habitude existe depuis plus de 10 ans et tout changer du jour au lendemain crée forcément de la frustration, de l'énervement et de l'agacement. En Espagne où Netflix a mis en place le partage de compte payant, le service de streaming a perdu... 1 million d'abonnés depuis l'apparition des messages qui demandent un supplément financier sur chaque connexion d'une autre personne sur le compte !



Selon Bloomberg, Netflix avait prévu que les utilisateurs espagnols allaient résilier en masse leur abonnement. Toutefois, le service de streaming ne s'attendait pas à autant de départs dans un délai si réduit. À travers les suspensions d'abonnement, les utilisateurs expriment leur refus de payer un supplément sous prétexte qu'ils prêtent leur compte à une autre personne, beaucoup estiment payer déjà assez cher tous les mois et qu'un partage de compte devrait être toléré.

Netflix dit entendre cette opposition à la restriction sur le partage de compte, mais l'entreprise ne veut pas revenir sur sa décision. Le service de streaming va probablement attendre que cette transition difficile passe et espérer que les abonnés perdus réactivent progressivement leur abonnement.

Netflix n'est pas 100% perdant

Chaque pays réagit différemment à cette nouvelle politique. Au Canada, Netflix a perdu énormément d'abonné, mais la balance désinscription/souscription a été en faveur du service de streaming ! En effet, Netflix a constaté qu'il y avait plus d'abonnés qui souscrivaient à leur propre compte que d'abonnés qui partaient avec leurs proches sur leur compte.

Il y a plus d'une semaine, la firme américaine a déclaré cela à ses investisseurs :

Au Canada, qui, selon nous, représente un indice fiable pour les États-Unis, notre base de membres payants est maintenant plus importante qu'avant le lancement du partage payant et la croissance des revenus s'est accélérée et croît maintenant plus rapidement qu'aux États-Unis.

En Espagne aussi, on retrouve une masse de résiliations, mais également des souscriptions. Énormément de personnes estiment ne pas pouvoir se séparer de Netflix et être attachées à la plateforme, ce qui les pousse à prendre leur propre abonnement.

Globalement, Netflix a été gagnant au Canada, mais un peu moins en Espagne, où les résiliations ont fait très mal au leader du streaming.



La prochaine étape majeure du déploiement du partage de compte payant aura lieu aux États-Unis, le pays où Netflix génère le plus d'abonnements chaque trimestre. Est-ce que les Américains auront la même réaction que les Canadiens ou les Espagnols ? Nous aurons bientôt la réponse !