Netflix lancera la répression du partage de mot de passe dans 3 mois aux États-Unis

Depuis quelques mois, les utilisateurs Netflix qui résident au Canada, au Portugal, en Espagne et en Nouvelle-Zélande sont soumis à une politique très stricte concernant le partage de compte Netflix. En effet, un système automatisé vérifie désormais si la personne qui se connecte au compte vit bien dans le logement du propriétaire du compte. Cette stratégie va poursuivre son déploiement, les États-Unis vont bientôt passer du côté obscur, ce n'est plus qu'une question de mois !

Les États-Unis et après la France ?

En France, nous profitons probablement des derniers mois où on peut partager notre compte Netflix sans frais supplémentaires. Cette approche qui a toujours existé va prochainement se terminer, Netflix souhaite à présent arrêter le concept de partager son compte avec des amis ou des membres de la famille pour éviter qu'ils paient un abonnement de leur côté.

En effet, le service de streaming a rapidement compris que cette habitude qu'ont prise des millions de personnes à travers le monde est très néfaste pour les résultats financiers de l'entreprise.



Dans une note aux actionnaires, Netflix a communiqué des informations intéressantes à propos du futur de la restriction du partage de compte. On apprend que le service de streaming a augmenté sa base d'abonnements payants dans les pays où le nouveau procédé est appliqué depuis plusieurs mois. Comme beaucoup de personnes ne pouvaient plus utiliser le compte d'un tiers, ils ont pris l'initiative de transférer leur profil vers leur propre compte qu'ils paient maintenant tous les mois.

Netflix admet qu'il y a eu des résiliations, mais elles n'ont pas empêché la croissance.

Confiant de cette nouvelle stratégie, Netflix souhaite continuer le déploiement de la restriction de partage de compte dans les mois à venir. Le prochain pays à avoir cette restriction sera les États-Unis, au cours du second trimestre, le service de streaming vidéo va déployer cette nouvelle procédure dans tous les foyers américains.

La France va probablement être incluse dans la prochaine vague de blocage du partage de compte, est-ce que ce sera au second trimestre comme pour les États-Unis ou un peu plus tard ? Ce qui est sûr, c'est que ça débarquera au cours de l'année 2023.

Pour Netflix, le partage de compte empêche la capacité d'investir dans de nouveaux contenus et d'améliorer le service de streaming pour les membres payant. Le géant américain estime que plus de 100 millions de ménages ont opté pour le partage de compte afin de réduire les frais en faisant payer d'autres personnes ou tout simplement par bienveillance pour un proche.

Le blocage du partage de compte, comment ça fonctionne ?

Pour bloquer le partage de compte, Netflix se base sur trois éléments clés pour déterminer si vous partagez votre compte avec un tiers :

L'adresse IP

L'identifiant de l’appareil (probablement via la MAC)

L'activité du compte

Dès qu'un nouvel appareil se connecte à votre compte Netflix, l'entreprise détecte si c'est depuis votre domicile grâce à l'adresse IP, le service de streaming saura que l'appareil appartient à une personne qui habite avec vous et il va lui attribuer un identifiant unique d'authentification.



Grâce à cette approche, Netflix crée "une famille d'appareils de confiance", chaque appareil aura une authentification systématique qui durera 31 jours. Autrement dit, si un appareil de la famille se connecte à l'extérieur avec une autre IP, il n'aura pas besoin de payer un supplément financier, car il sera déjà associé avec l'IP d'origine de votre box internet.



Au-delà des 31 jours, l'application Netflix considèrera que l'appareil profite du catalogue via un partage de compte abusif. À noter que le délai de 31 jours revient automatiquement à 0 lors de chaque connexion depuis l'IP de votre domicile.