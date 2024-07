Aux États-Unis, Best Buy lance une app de shopping en réalité augmentée sur le Vision Pro

On ne s'en rend pas forcément compte, mais le potentiel de l'Apple Vision Pro est extraordinaire. Si on voit l'ordinateur spatial comme étant une merveille pour le streaming, pour l'extension de l'écran de son Mac, pour les jeux, pour l'éducation, pour la médecine... Le Vision Pro est aussi une pépite pour les applications de shopping en ligne. Aux États-Unis, le géant. Best Buy semble l'avoir compris, l'entreprise a lancé hier l'application "Best Buy Envision", une app qui permet de visualiser en réalité augmentée un appareil d'électroménager.

Best Buy innove avec Best Buy Envision

Best Buy Envision est une application qui transforme l'achat de produits technologiques en une expérience immersive et interactive. Grâce à la réalité augmentée, les utilisateurs peuvent visualiser en 3D comment différents produits, tels que des téléviseurs, des appareils électroménagers, des équipements de fitness et des meubles, s'intégreront dans leur espace personnel avant même de réaliser l'achat.

Les clients peuvent voir précisément comment les produits choisis occuperont l'espace dans leurs maisons, ce qui aide à mieux appréhender les dimensions et l'esthétique des produits. Cette fonction est particulièrement utile pour des articles de grande taille.

L'utilisation de Best Buy Envision via Apple Vision Pro permet aux utilisateurs de naviguer et de visualiser les produits dans un contexte physique réel. L'application intègre également des fonctionnalités pratiques telles que l'accès aux évaluations et aux prix des produits, la possibilité d'envoyer des informations sur les produits par SMS ou email et même de réaliser des achats directement sur BestBuy.com via le navigateur Safari de l'Apple Vision Pro.



Brian Tilzer, directeur du numérique, de l'analyse et de la technologie chez Best Buy a déclaré :

Best Buy Envision est une autre façon d'utiliser une technologie innovante pour humaniser l'électronique grand public comme personne ne le peut. L'application permet à nos clients de voir, de manière réaliste, comment la technologie ressemblera et se sentira chez eux, offrant ainsi une expérience d'achat immersive et personnalisée.

Best Buy Envision, conçue spécifiquement pour l'Apple Vision Pro, est un exemple éloquent de la manière dont la technologie de réalité augmentée peut transformer les expériences d'achat. En mettant en avant la facilité d'intégration de la technologie dans les foyers, Best Buy enrichit l'expérience client.



Parmi les autres grandes entreprises qui ont annoncé se lancer dans du shopping en réalité augmentée sur le Vision Pro, on retrouve Decathlon qui propose de visualiser les articles en réalité augmentée afin de voir le produit comme si vous étiez en magasin, mais depuis chez vous.