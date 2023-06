Grâce au SDK, nous avons un aperçu de la réalité augmentée du Vision Pro

Apple a publié hier soir le SDK et la première bêta de visionOS, c'est désormais la porte ouverte à une multitude d'informations supplémentaires autour du système d'exploitation qui accompagnera l'Apple Vision Pro l'année prochaine. Le développeur Ethan Lipnik a partagé sur Twitter plusieurs images permettant d'avoir un aperçu des différents affichages qu'auront les utilisateurs après avoir installé l'ordinateur spatial devant leurs yeux !

Écran d'accueil, clavier et emoji, interface de Siri, centre de contrôle...

Lors de l'Apple Event d'ouverture de la WWDC 2023, nous avons eu l'occasion de voir une tonne d'aperçus de l'Apple Vision Pro, on a pu voir l'écran d'accueil visible dès son démarrage, la bibliothèque qui rassemblera toutes vos photos, un avant-goût des événements sportifs en direct ainsi que des films sur Apple TV+... Mais, Apple n'a pas tout révélé !



Grâce à la publication récente du SDK et de la première version bêta de visionOS, il est désormais possible d'avoir accès à de nouvelles informations, mais aussi aux affichages que verront les utilisateurs quand ils utiliseront l'Apple Vision Pro. Plusieurs images ont été publiées comme l'écran d'accueil que vous aurez au démarrage, l'interface très simple de Siri, Apple Plans, le clavier et les emojis... Ça donne clairement envie.

L'écran d'accueil

Voici ce que vous aurez au démarrage de votre Apple Vision Pro, les applications préinstallées d'Apple (Réglages, Photos, Safari...) ainsi que les applications compatibles qui sont installées. Évidemment, tout n'est pas présent puisque vous l'aurez remarqué, il manque l'App Store !

Siri

Si vous déclenchez l'interaction avec l'assistant vocal, vous continuerez à voir votre écran habituel (que vous soyez sur l'écran d'accueil ou sur une application), mais vous aurez en bas de l'écran le rond qui représente Siri. Celui-ci sera exactement comme sur l'iPhone et grossira et rétrécira en fonction de l'intonation de votre voix. Les informations de Siri s'afficheront en bas de l'écran dans une petite fenêtre dédiée.

Apple Plans

Parmi les applications préinstallées, vous trouverez la célèbre application de cartographie : Apple Plans. L'affichage sera comme sur iPad, vous aurez la carte qui prendra la plus grande surface de l'affichage, le moteur de recherche et des informations sur le lieu ou l'itinéraire que vous avez saisi.

Bien sûr, la fenêtre pourra être agrandie si vous le désirez !

L'affichage multi-fenêtres

Comme cela a été présenté par Apple, vous pourrez afficher plusieurs fenêtres en simultané, c'est comme un méga SplitView sur Mac. Voici ci-dessus un aperçu de plusieurs fenêtres Safari affichées dans différents angles du champ de vision.



Vous aurez la totale liberté de réduire, d'agrandir, d'éloigner, de rapprocher ou de déplacer une fenêtre. En bas à droite, Apple a ajouté des accès rapides aux fonctionnalités.

Les réglages

Pour son application de Réglages, Apple ne s'est pas pris la tête, l'entreprise a repris le même design que sur iPhone, iPad et Mac. Vous retrouvez une liste à gauche de tous les réglages disponibles (général, notifications, confidentialité, WiFi...) et au milieu les détails des réglages que vous souhaitez voir. Ici aussi, vous pouvez agrandir, réduire ou déplacer la fenêtre.

Le clavier virtuel

Avec visionOS, Apple a prévu un clavier virtuel afin de vous permettre d'écrire, faire une recherche sur internet, entrer un mot de passe et un identifiant... Il vous suffira pour cela de regarder la lettre qui vous intéresse puis de la sélectionner en tapant votre pouce et votre index avec la main de votre choix.



Bien sûr, vous pourrez aussi utiliser le clavier de votre Mac ou MacBook, si celui-ci est connecté au Vision Pro. Le clavier virtuel se mettra systématiquement au premier blanc face à votre regard, les fenêtres Safari se placeront en arrière-plan.

Les emojis

Sur l'Apple Vision Pro, vous aurez accès à tous les emojis qui sont déjà accessibles sur les autres produits Apple. La bonne nouvelle, c'est que ce sont exactement les mêmes et rangés de la même façon que sur votre iPhone.



L'accès aux emojis se fait depuis le clavier, vous aurez un bouton de bascule lettre/emojis en bas du clavier à gauche de la touche "espace". Apple proposera également un accès à l'historique des emojis utilisés afin de trouver plus facilement celui que vous souhaitez utiliser.

FreeForm

Apple proposera avec l'Apple Vision Pro un accès à l'application FreeForm, celle-ci est apparue pour la première fois sur iOS 16.2, iPadOS 16.2 et macOS 13.1. Si vous ne connaissez pas FreeForm, c'est une application qui vous propose d'exprimer votre créativité, vous arrivez sur une toile de fond infinie et vous faites ce que vous voulez : écriture, dessin, forme géométrique...

Comme il n'y aura pas de manette avec le Vision Pro, tout se fera avec les doigts de votre main.

