Apple Vision Pro : HBO dévoile un environnement Harry Potter à Poudlard

Après avoir conquis Westeros avec un environnement Game of Thrones, HBO franchit une nouvelle étape dans l'univers de la réalité mixte. La plateforme de streaming vient d'enrichir son application native visionOS avec la Grande Salle de Poudlard, l'une des pièces les plus emblématiques de l'école de sorcellerie.

Un environnement magique en deux temps

Cette nouvelle expérience immersive transpose fidèlement l'atmosphère du château de Poudlard sur l'Apple Vision Pro. Les utilisateurs peuvent désormais naviguer dans les méandres de l'application HBO Max tout en étant entourés par les hautes voûtes gothiques, les chandelles flottantes caractéristiques et les longues tables de banquet. Deux modes d'affichage sont proposés : une ambiance diurne mettant en valeur l'architecture majestueuse, et une version nocturne baignée dans la lueur des bougies enchantées, accompagnée d'effets sonores authentiques tirés des films.

Une stratégie immersive qui porte ses fruits

Cette initiative confirme l'engagement de HBO envers l'écosystème Apple Vision Pro, positionnant la marque comme pionnière des expériences narratives spatiales. Contrairement à d'autres services qui se contentent d'adaptations basiques, HBO mise sur des environnements travaillés qui exploitent pleinement les capacités du casque d'Apple.

Pour accéder à la Grande Salle, il faut disposer de la version 6.2.0 de l'application HBO Max et de visionOS 2.6 minimum.