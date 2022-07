HBO Max va diffuser l'intégrale Game Of Thrones en 4K et Dolby Atmos

Les amateurs du monde entier de GOT vont probablement se tourner vers HBO prochainement. Avant le lancement de House of the Dragon le 21 août, HBO Max commencera à diffuser les huit saisons de Game of Thrones en 4K. La société mère de HBO, Warner Bros Discovery, a annoncé la nouvelle cette semaine dans un avis de programmation. La compagnie américaine a indiqué que les huit saisons prendraient également en charge Dolby Atmos, ainsi que HDR10 et Dolby Vision.

GOT débarque sur HBO Max

Auparavant, le seul moyen de regarder l'intégralité de Game of Thrones en 4K était d'acheter la collection Blu-ray Ultra HD, qui peut coûter plus de 200 euros. Le streaming de la série en 4K sera beaucoup plus abordable, car tout ce dont vous aurez besoin est un abonnement au volet sans publicité de HBO Max, à 15 dollars par mois, et un appareil compatible, comme une Apple TV 4K, un Amazon Fire TV Stick 4K ou un Google Chromecast Ultra. Ces mêmes appareils vous permettront de regarder House of the Dragon en 4K HDR lorsqu'il arrivera à la fin du mois prochain.



Reste à voir si vous désirez vous (re)plonger dans cette série mythique pour notamment revoir le tristement célèbre épisode "The Long Night" et la dernière saison de la série. Malheureusement, le service de streaming qui est disponible un peu partout dans le monde n'est toujours pas accessible en France. D'ailleurs, HBO aurait décidé de pas trop investir en Europe...

Liste des épisodes de GOT

Saison 1

#101 : L'hiver vient

#102 : La Route Royale

#103 : Lord Snow

#104 : Infirmes, Bâtards et Choses brisées

#105 : Le Loup et le Lion

#106 : Une Couronne en Or

#107 : Gagner ou Mourir

#108 : Frapper d'Estoc

#109 : Baelor

#110 : De Feu et de Sang

Saison 2

#201 : Le Nord se souvient

#202 : Les Contrées Nocturnes

#203 : Ce qui est mort ne saurait mourir

#204 : La Cité de Qarth / Le Jardin des Os

#205 : Le Fantôme d'Harrenhal

#206 : Les Anciens et les Nouveaux Dieux

#207 : Un Homme sans Honneur

#208 : Le Prince de Winterfell

#209 : La Néra

#210 : Valar Morghulis

Saison 3

#301 : Valar Dohaeris

#302 : Noires Ailes, Noires Nouvelles

#303 : Les Immaculés

#304 : Voici que son Tour de Garde est fini

#305 : Baisée par le Feu

#306 : L'Ascension

#307 : L'Ours et la Belle

#308 : Les Puinés

#309 : Les Pluies de Castamere

#310 : Mhysa

Saison 4

#401 : Deux Epées

#402 : Le Lion et la Rose

#403 : Briseuse de Chaînes

#404 : Féale

#405 : Premier du Nom

#406 : Les Lois des Dieux et des Hommes

#407 : L'Oiseau Moqueur

#408 : La Montagne et la Vipère

#409 : Les Veilleurs au Rempart

#410 : Les Enfants

Saison 5

#501 : Les Guerres à Venir

#502 : La Demeure du Noir et du Blanc

#503 : Le Poids du Nom

#504 : Histoires Familiales

#505 : Tuer l'enfant pour laisser naitre l'Homme

#506 : Insoumis, Invaincus, Intacts

#507 : Le Cadeau

#508 : Durlieu

#509 : Une Danse avec les Dragons

#510 : La Miséricorde de la Mère

Saison 6

#601 : La Femme Rouge

#602 : La Maison

#603 : Le Briseur de Serments

#604 : Le Livre de l'Etranger

#605 : La Porte

#606 : De mon Sang

#607 : L'Homme Brisé

#608 : Personne

#609 : La Bataille des Bâtards

#610 : Les Vents de l'Hiver

Saison 7

#701 : Peyredragon

#702 : Du Typhon

#703 : La Justice de la Reine

#704 : Les Butins de Guerre

#705 : Fort-Levant

#706 : La Mort est l'Ennemi

#707 : Le Dragon et le Loup

Saison 8

#801 : Winterfell

#802 : Un Chevalier des Sept Royaumes

#803 : La Longue Nuit

#804 : Les Derniers des Stark

#805 : Les Cloches

#806 : Le Trône de Fer

