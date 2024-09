CANAL+ désormais en UHD HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos

C'est clairement la grosse annonce du jour. CANAL+ vient d'informer ses clients de l'arrivée de l'UHD HDR, du Dolby Vision et du Dolby Atmos sur sa chaîne principale. Une image encore plus belle et un son encore plus immersif, que demander de plus.

Une première en Europe

CANAL+ ne manque pas sa rentrée 2024. La chaîne cryptée vient d'annoncer une grande nouvelle pour les amateurs de sports, films et séries. À partir du 10 septembre, CANAL+ va prendre en charge l'UHD HDR, le Dolby Vision et le Dolby Atmos. De quoi en faire la première chaîne européenne permanente disponible en HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos.



Une nouvelle chaîne baptisée CANAL+ UHD va être intronisée pour l'occasion et deviendra la 2ᵉ chaîne UHD à disposition des abonnés après Évènement 4K HDR. L'UEFA Champion's League, la Premier League, la F1 et le TOP 14 seront retransmis sur cette nouvelle chaîne. Il en va de même pour les films et séries.



Pour en profiter, il faut bien évidemment s'assurer de disposer du matériel adéquat. Un appareil compatible 4K HDR au minimum est requis. Attention, l'Apple TV 4K de 1ʳᵉ génération n'est pas compatible. Sur Apple TV, il faut s'assurer que l'HDR est activé dans les réglages de l'application MyCANAL. Idem pour l'activation de la plage dynamique sur Apple TV via Réglages > Vidéo et Audio > Adapter au contenu > Adapter à la plage dynamique > Oui.



Une sacrée journée pour CANAL, d'autant plus que Tim Cook, PDG d'Apple, a profité d'une petite interview improvisée au festival international du film de Venise ce matin pour réaffirmer sa fierté de collaborer avec CANAL+ sur le marché français. Pour rappel, tous les abonnés CANAL ont accès "gratuitement" à Apple TV+, la plateforme de streaming d'Apple.

UNE EXPÉRIENCE ENRICHIE



Un traitement de l'image et du son inégalé, avec la diffusion en UHD HDR d'au moins 4 événements sportifs par semaine

Des fonctionnalités innovantes pour une expérience de visionnage inédite et immersive, avec le multi-live, le mode Expert et le nouveau… pic.twitter.com/77iw9qm4G0 — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) September 4, 2024

🗣️« Nous sommes ravis de collaborer avec CANAL+. Nous ne pourrions pas être plus fiers de ce partenariat. »@tim_cook, DG d’Apple, à propos du partenariat entre CANAL+ et Apple TV+⤵️ pic.twitter.com/UZlc3M0oMh — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) September 3, 2024

