Le nouveau firmware de la PS5 prend en charge le Dolby Atmos et les SSD 8 To

La nouvelle version du firmware de la PS5 est maintenant disponible pour certains bêta-testeurs.



Comme attendu, Sony a annoncé une nouvelle mise à jour bêta du logiciel de la PS5 avec la prise en charge du Dolby Atmos, des composants plus accessibles et un stockage SSD M.2 plus important.



Le Dolby Atmos, enfin !

L'ajout de la prise en charge Dolby Atmos devrait vous permettre de lire le son 3D Audio de la PS5, optimisé par Tempest 3D AudioTech, sur n'importe quel périphérique HDMI compatible Dolby Atmos, comme votre home cinéma ou votre barre de son. En ce qui concerne le stockage, la version bêta augmente les limites des SSD M.2 de 4 à 8 Go, ce qui donne plus d'espace de stockage à votre PS5.

Activer le Dolby Atmos sur PS5

Pour activer le son Dolby Atmos c'est très simple. Il suffit d'aller dans [Réglages] > [Son] > [Sortie audio] > [Format audio (priorité)], puis de sélectionner [Dolby Atmos].

Les autres nouveautés de la PlayStation 5

Deux fonctionnalités d'accessibilité importantes sont introduites avec cette bêta, notamment la possibilité d'ajouter une deuxième manette pour vous aider pendant le jeu. Vous pouvez essayer cette option lorsque vous utilisez une manette DuelSense Edge ou une manette classique - elle désactivera les fonctions telles que le capteur de mouvement et le retour haptique - ou une manette tierce prise en charge par la PS5. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser la DuelSense Edge comme deuxième manette. Sony a également introduit l'option permettant d'activer les effets de retour haptique lorsque vous jouez avec l'une des manettes DualSense ou la manette PS VR2 Sense.



En outre, Sony tente de modifier la façon dont les gens interagissent dans les jeux, en ajoutant un bouton "Rejoindre" à côté du nom de votre ami s'il joue à un jeu auquel vous pouvez participer. De plus, vous pouvez désormais inviter des personnes à vos parties sans les ajouter à un groupe existant ou sans avoir besoin d'en créer un nouveau, ou encore envoyer une invitation à un groupe entier plutôt qu'à chaque personne individuellement.



La version bêta sera accessible à certains utilisateurs de PS5 en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne et évidemment au Japon. Ces fonctionnalités devraient être largement disponibles d'ici quelques mois si elles suivent le calendrier des autres mises à jour. En attendant, vous pouvez vous inscrire comme bêta-testeur de la PS5 sur le site de PlayStation.