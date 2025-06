Xbox lance son casque VR Meta Quest 3S en édition limitée

Microsoft et Meta viennent d'officialiser leur collaboration surprenante avec le lancement du Meta Quest 3S Xbox Edition, disponible dès aujourd'hui pour 399,99 dollars. Ce casque VR en édition très limitée marque une nouvelle étape dans la stratégie "This is an Xbox" de Microsoft, qui souhaite étendre l'écosystème Xbox au-delà des consoles traditionnelles.

Un partenariat inattendu mais cohérent

Annoncé pour la première fois en 2023, ce projet semblait avoir été oublié jusqu'à cette semaine. Le Meta Quest 3S Xbox Edition ne révolutionne pas le marché, mais propose une approche intéressante du cloud gaming. Contrairement à ce que l'on pourrait espérer, ce casque ne permet pas de jouer aux jeux Xbox en réalité virtuelle native. Il s'agit plutôt d'un Meta Quest 3S standard habillé aux couleurs Xbox (Carbon Black et Velocity Green) avec quelques bonus appréciables.

Le bundle comprend le casque de 128 Go, une manette Xbox sans fil en édition limitée pré-appairée, les manettes Touch Plus assorties, une sangle Elite pour un meilleur confort, ainsi que trois mois d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate et à Meta Horizon+. L'ensemble est disponible sur meta.com, Best Buy aux États-Unis, Argos et EE au Royaume-Uni, mais les stocks sont extrêmement limités. Aucun stock n'a été annoncé en Europe pour le moment.

Une expérience cloud gaming repensée

L'intérêt principal de ce casque réside dans l'expérience Xbox Cloud Gaming optimisée. L'application Xbox intégrée permet d'accéder instantanément à des centaines de jeux via le streaming, avec la possibilité de jouer sur un écran virtuel géant pouvant simuler une diagonale de près de 8 mètres. Les utilisateurs peuvent également profiter du mode passthrough pour intégrer leurs jeux dans leur environnement réel.

Cependant, le choix du Quest 3S plutôt que du Quest 3 plus premium pose question. Avec ses lentilles Fresnel moins performantes que les lentilles pancake du Quest 3, et un champ de vision réduit à 96° contre 110°, l'expérience visuelle n'est pas optimale pour le streaming de jeux. Les textes peuvent parfois devenir difficiles à lire en périphérie, et la qualité d'image souffre davantage des limitations du cloud gaming.

Un positionnement tarifaire discutable

À 399 dollars, ce bundle reste attractif comparé à un achat séparé des différents éléments (économie d'environ 95 dollars). Mais il faut garder à l'esprit que l'abonnement Game Pass Ultimate à 19,99 dollars par mois reste nécessaire pour profiter pleinement de l'expérience.

Cette édition Xbox représente davantage un objet de collection pour les fans qu'une véritable innovation technologique. Microsoft continue ainsi sa stratégie d'expansion sur tous les appareils capables de faire tourner ses services, en attendant peut-être une future console portable plus ambitieuse qu'une Rog Ally ou des développements plus poussés dans la réalité virtuelle.