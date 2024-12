L'app Meta Horizon en tête de l'App Store US, le Meta Quest 3S s'est bien vendu à Noël

Les casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle de Meta ont, semble-t-il, été très prisés cette année à Noël. En effet, la position de numéro de l'App Store de l'application Meta Horizon aux États-Unis ne trompe pas. Il va sans dire que le Meta Quest 3S, vendu 299 $ (et 329 € chez nous), est une formidable affaire comparée au Vision Pro d'Apple. Un cadeau "geek" sympa, mais qui devra convaincre sur la durée.

Meta Horizon en tête du classement

Si vous consultez le classement de l'App Store américain en ce 26 décembre, vous verrez donc que l'app Meta Horizon, qui permet de gérer son casque de réalité mixte, occupe la première place. En France, elle est 100e, ce qui n'est pas mal non plus.

Parmi les autres grands gagnants de Noël, on peut déduire du classement la remontée fulgurante d'Amazon Alexa, qui traduit les ventes des enceintes Echo, MyDyson qui accompagne les aspirateurs de la marque, Contrôle parental Nintendo Switch pour la console portable, PlayStation App pour la PS5 ou encore Bose, JBL et Sony pour les casques et enceintes.



Dans le même temps, les AirPods et les Apple Watch sont les cadeaux Apple les plus courants, bien que leur popularité ne puisse pas être mesurée par les tendances de l'App Store, car les AirPods n'ont pas d'application dédiée et l'application Apple Watch est préinstallée et n'est donc pas classée.



Quant au Vision Pro d'Apple, les chiffres sont toujours tenus secrets, mais avec un prix de départ à 3 499 $ (3 999 €), il y a peu de chances qu'il se soit retrouvé sous la majorité des sapins. Avec son prix abordable, le Meta Quest 3S est une option plus adaptée aux familles. Reste à voir si l'amusement se maintiendra dans le temps.



Pour mémoire, afin de convaincre un public plus large, Apple envisagerait une collaboration avec Sony pour intégrer la prise en charge des manettes du PS VR dans son Vision Pro, dans le but de renforcer l'attrait de visionOS pour les jeux en réalité virtuelle.

