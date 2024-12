Joyeux Noël 2024 : nouveautés, cadeaux Apple et concours !

Avec une large gamme de produits disponibles, les appareils Apple ont sans aucun doute encore été nombreux sous les sapins de Noël cette année. L'occasion de vous souhaiter de très belles fêtes pour ce 16ème hiver en votre compagnie ! Oui, depuis l'arrivée de l'iPhone en France à l'été 2008, iPhoneSoft vous accompagne dans la découverte et la maitrise de vos appareils Apple.



Sans grande surprise, les produits les plus plébiscités ont été les AirPods 4, l’Apple Watch SE et l’iPad 10. Pas ou peu d'iPhone 16 ou de MacBook Pro M4 sous le sapin, leur prix étant un frein évident. En général, ceux qui possèdent ces appareils se les achètent eux-mêmes.

Joyeux Noël à tous nos lecteurs

Commençons par vous souhaiter un Joyeux Noël ! En ce jour magique, prenons un moment pour célébrer cette année extraordinaire dans le monde d'Apple et de la technologie. Comme vous le savez, 2024 a été marquée par de nombreuses nouveautés.

Les nouveautés de cette année

Parmi les faits notables, comment ne pas citer l'iPhone 16 avec des capacités photographiques encore plus avancées, notamment un bouton bouton Camera Control. C'est aussi la première fois que la gamme "Pro" est dépassée par la gamme standard, la faute à un nombre de nouveautés famélique sur les téléphones les plus chers.



L'arrivée de l'iPad Pro M4 avec écran OLED a été également un grand moment, capable de faire tourner les jeux AAA sans sourciller, bien que son prix ait refroidi plus d'un client. Son design ultra fin va certainement inspirer le reste de la gamme en 2025, notamment pour le très attendu iPhone 17 Air.



On n'oublie pas non plus l'excellent Mac mini M4, qui a marqué les esprits grâce à un rapport prix / performances incroyable, tout comme les excellents AirPods 4, avec ou sans réduction de bruit active.



De plus, Apple s'est enfin lancée dans l'intelligence artificielle générative, avec la première salve de fonctionnalités érigées sous la bannière Apple Intelligence dans iOS 18 et macOS 15. Pour le moment, les français n'y ont pas droit, mais ce sera vite oublié en avril 2025. Nul doute que l'an prochain sera toujours placé sous le signe de l'IA, bien que les leaders comme OpenAI commencent à se confronter à de sérieux problèmes.



Enfin, un mot sur notre application iSoft, qui a passé un cap majeur avec la refonte de la version 9, entièrement en SwitUI et compatible avec l'iPhone, l'iPad, le Mac et le Vision Pro. Très largement adoptée, iSoft v9 reste gratuite, avec la possibilité de payer pour supprimer la publicité et avoir quelques avantages supplémentaires.



Nous espérons surtout que vos fêtes soient remplies de joie, de chaleur humaine et de moments inoubliables. La technologie doit nous rapprocher, pas nous isoler.

Concours iSoft

Profitons de cet article pour proposer 5 abonnements annuels à gagner, après tirage au sort ce soir. Il suffit de commenter cet article en nous parlant de l'évènement le plus important selon vous autour de l'actualité Apple cette année.

Les cadeaux de Noël

Passons aux produits Apple les plus vendus à Noël.

AirPods

Depuis leur lancement en 2016, les AirPods restent l’un des cadeaux les plus populaires pendant les fêtes. D'ailleurs, plus largement, les écouteurs et casques audio figurent souvent parmi les plus demandés à Noël.

Grâce à la popularité de la marque Apple et à la domination des AirPods sur le marché des écouteurs sans fil (21 % de parts de marché), ils représentent une part substantielle de ces achats. Leur prix abordable par rapport à d’autres appareils Apple, associé à des promotions fréquentes, en fait un choix idéal pour les cadeaux. Plus que le prix, ce sont leurs atouts comme l'appairage sans effort, un son de qualité ainsi que des fonctions avancées telles que la transparence ou l’audio spatial qui font des AirPods un accessoire totalement à part.

Apple a récemment lancé la quatrième génération d’AirPods en deux versions :

Modèle d’entrée de gamme : 149 €

Modèle haut de gamme : 199 €, avec annulation active du bruit et recharge sans fil.

Ces deux options ont été très demandées (cf notre test des AirPods 4), aux côtés des AirPods Pro 2. Mais n’oublions pas les Beats, avec les Solo Buds, un modèle d'entrée de gamme qui a fait un carton sur les derniers jours (à 59 € seulement actuellement sur Amazon).

Apple Watch

L’Apple Watch est l'autre incontournable des fêtes. Pour tous les âges, la montre intelligente d'Apple croque toujours plus de 40 % de parts de marché dans le monde, grâce à un savant mélange entre design élégant et fonctionnalités utiles.

Selon les données de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), les montres d’Apple sont cinq fois plus offertes pendant Noël que le reste de l’année.

A date, la gamme Apple Watch se compose de trois modèles :

Apple Watch SE : À partir de 249 €, elle offre une option abordable dans l’univers d’Apple avec de nombreuses fonctions sportives et de santé.

Apple Watch Series 10 : Le modèle phare standard avec tous les capteurs dont l’ECG.

Apple Watch Ultra 2 : Une option premium pour les utilisateurs avancés et les grands sportifs.

Grâce à des promotions fréquentes, l’Apple Watch, en particulier le modèle SE (en promotion à 219 € sur Amazon), est un cadeau populaire pendant les fêtes. C'est aussi un bon prétexte pour prendre de bonnes résolutions, elle qui suit votre santé au quotidien.

iPad

Le dernier cadeau populaire chez Apple n'est autre que l’iPad, un appareil adoré par les familles et les étudiants, grâce à sa polyvalence qui s'étend des jeux vidéo au traitement de texte en passant par les vidéos et le surf sur Internet.

Pour ce Noël, les ventes ont été multipliées par trois, signe que la domination de la tablette d'Apple (36 % de parts de marché).

La gamme comprend des options pour tous les budgets :

iPad de 10ᵉ génération : À partir de 409 €, il dispose d’un écran de 10,9 pouces, d’une puce A14 Bionic et d’une compatibilité avec des accessoires comme l’Apple Pencil et le Magic Keyboard Folio.

iPad mini, iPad Air et iPad Pro : Offrent des options plus premium avec des fonctionnalités supplémentaires comme un écran plus performant, un processeur plus rapide ou encore une compatibilité accrue avec des accessoires.

Comme pour ses deux compères, l'iPad 10 profite d'un prix souvent réduit en promotion (moins de 350 € en général), ainsi que d'un design similaire aux modèles les plus chers. De quoi séduire tout le monde.

Et vous, vous avez eu quoi à Noël ?

