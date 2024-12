Intel se sépare de son PDG après une année 2024 catastrophique

Intel a officiellement annoncé la "retraite" de son PDG, Pat Gelsinger. Cette retraite semble plutôt ressembler à un licenciement après plusieurs années difficiles, notamment en 2024. On dirait bien que changer de CEO ne soit plus suffisant pour relever les défis actuels de l'entreprise. Nous souhaitons bonne chance au prochain élu.

Intel : on touche le fond

Intel a annoncé la séparation avec son PDG, Pat Gelsinger, après une carrière de plus de 40 ans. Nommé PDG en 2021, Pat Gelsinger avait pour mission de redresser Intel après les échecs des deux précédents CEO, Brian Krzanich (2013-2018) et Bob Swan (2019-2021). Cependant, le défi s'est révélé trop grand face à l'immense retard technologique d'Intel accumulé depuis près de 10 ans.



La décision de remplacer Pat Gelsinger au poste de PDG d’Intel reflète les défis majeurs auxquels l’entreprise est confrontée, en particulier face à la montée en puissance d’Apple Silicon et de Nvidia. Bien qu'Apple ne soit pas directement responsable du déclin d’Intel, sa transition vers ses propres puces a permis de revitaliser le Mac et de renforcer sa position, accentuant ainsi les difficultés d’Intel. Un choix qui, avec quatre ans de recul, apparaît d'autant plus remarquable.

Du côté d'Intel, la situation est bien différente. Bien que l'entreprise affirme que ses puces Lunar Lake possèdent le GPU intégré le plus rapide de l'industrie, la réalité est plus nuancée. Intel continue de perdre des parts de marché en raison de retards technologiques non résolus au cours des dernières années. Cela se reflète également dans la chute de son action en bourse, qui a diminué de 41,85 % en un an et de 57 % sur les cinq dernières années. Une situation qui a poussé le conseil d'administration à envisager des mesures drastiques. Les rumeurs d'un éventuel rachat par Qualcomm montrent que changer de PDG ne suffit plus à redresser la barre.



L'entreprise procède donc à un remaniement complet. David Zinsner et Michelle Johnston Holthaus ont été nommés PDG intérimaires, avec Holthaus également en charge du nouveau poste de PDG des produits Intel. Frank Yeary devient président exécutif intérimaire. L'entreprise poursuit sa stratégie pour renforcer sa compétitivité manufacturière et répondre aux attentes des clients. Le conseil d'administration recherche un successeur permanent tout en se concentrant sur l'efficacité et la rentabilité.