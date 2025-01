CES 2025 : Qualcomm dévoile sa puce Snapdragon X pour contrer les M1/M2 d'Apple

L'année 2025 débute avec une annonce majeure de Qualcomm qui pourrait bien bouleverser le marché des PC sous Windows. Le géant américain des semi-conducteurs vient de dévoiler au CES de Las Vegas son nouveau processeur Snapdragon X, destiné à démocratiser les PC Windows sur architecture ARM. Une initiative qui fait écho à la transition réussie d'Apple vers ses propres puces Silicon, montrant que l'avenir du PC pourrait bien s'écrire sans Intel.

Un nouveau processeur pour démocratiser Windows sur ARM

Le Snapdragon X vient compléter la gamme existante de Qualcomm, aux côtés des X Elite et X Plus. Cette nouvelle puce, gravée en 4 nanomètres, intègre 8 cœurs CPU Oryon cadencés jusqu'à 3 GHz et un NPU offrant des performances de 45 TOPS pour l'intelligence artificielle. Sa particularité ? Un positionnement tarifaire agressif permettant aux constructeurs de proposer des PC Windows à partir de 600 dollars.



Selon Qualcomm, les performances sont au rendez-vous avec une efficacité énergétique 2,2 fois supérieure à celle de l'Intel Core 5 120U. Les premiers PC équipés de cette puce arriveront dès ce mois de janvier 2025, avec des constructeurs de premier plan comme Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo déjà engagés dans l'aventure.

Les défis de l'écosystème ARM sous Windows

Malgré des promesses alléchantes, le succès du Snapdragon X dépendra largement de la compatibilité des applications avec l'architecture ARM. Si Qualcomm annonce déjà plus de 50 applications natives, dont de nombreux VPN et solutions de stockage cloud populaires, l'émulateur Prism reste encore perfectible pour les applications x86 traditionnelles.



Cette situation n'est pas sans rappeler les débuts d'Apple Silicon, où la firme de Cupertino avait dû gérer une période de transition avec Rosetta 2. Cependant, contrairement à Apple qui contrôle l'ensemble de son écosystème, Qualcomm doit composer avec la fragmentation du monde Windows et convaincre les développeurs d'optimiser leurs applications.



La société a également profité du CES pour annoncer l'arrivée prochaine d'un mini PC de bureau équipé d'une puce Snapdragon X Series, élargissant ainsi son offensive au-delà des ordinateurs portables. Une annonce qui intervient quelques mois après l'annulation en octobre dernier du "Snapdragon Dev Kit", un mini PC développeur à 899 dollars qui n'avait finalement pas vu le jour.



Cette offensive de Qualcomm sur le segment des PC grand public pourrait bien marquer un tournant dans l'industrie, similaire à celui initié par Apple avec ses puces M1 en 2020. Reste à voir si l'écosystème Windows saura suivre le mouvement aussi efficacement que celui de macOS, ce qui n'est pas gagné pour le moment.



