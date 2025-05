WWDC 2025 : Apple dévoile de nouveaux stickers iMessage colorés et animés

À l'approche de la WWDC 2025 qui se tiendra du 9 au 13 juin prochain, Apple vient de mettre à jour son application Developer avec une collection de nouveaux stickers iMessage. Cette tradition annuelle permet aux développeurs et aux fans d'Apple de patienter avant le grand événement qui dévoilera iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, tvOS 19, visionOS 3 et watchOS 12.

Des créations ludiques et colorées

La collection 2025 se distingue par son inspiration Genmoji avec des designs particulièrement créatifs et amusants. Parmi les nouveautés, on trouve un dinosaure surfeur, une pieuvre jonglant avec un clavier, et même un cochon volant qui ne manquera pas de faire sourire. L'ensemble est complété par un autocollant "Hello" aux couleurs vives et un hommage à la Californie orné de coquelicots, emblème de l'État qui abrite le siège d'Apple. Notez que tous les stickers sont animés.



Il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais c'est toujours bon à prendre. Surtout, ces stickers peuvent donner des indices sur ce qu'Apple prépare, notamment ce logo Finder orné des couleurs d'Apple Intelligence qui intrigue.

Un avant-goût de la conférence

L'application Developer mise à jour permettra également de suivre en direct la keynote d'ouverture, d'accéder aux sessions techniques et aux ateliers individuels avec les ingénieurs d'Apple. Alors que les rumeurs évoquent une refonte majeure de l'interface des principaux systèmes d'exploitation d'Apple et de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle, ces stickers ludiques offrent un contraste rafraîchissant avec les enjeux technologiques qui seront au cœur de l'événement.

Pour les utilisateurs d'iPhone, ces stickers sont désormais disponibles gratuitement via l'application Apple Developer, téléchargeable sur l'App Store.