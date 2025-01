Apple TV+ dévoile "Goldie", une nouvelle série animée pour enfants

Apple TV+ a dévoilé "Goldie", une nouvelle série animée destinée aux enfants et aux familles, prévue pour une première mondiale le vendredi 14 février. De quoi enrichir un catalogue toujours assez étriqué, notamment pour les plus jeunes.

Découvrez Goldie

Inspirée du court métrage primé de 2019 d'Emily Brundige, "Goldie" comprend 13 épisodes de 30 minutes où Goldie, une immense fille au grand cœur, part à l'aventure avec ses amis dans leur petite ville de Boysenberg. La série célèbre la diversité, soulignant que chacun, même les géants, a sa place dans le monde.

Le casting (de voix) présente une pléiade d'étoiles incluant Jessica McKenna, Dee Bradley Baker, Amari McCoy, Vedanten Naidoo, Grey DeLisle et James Sie, avec des apparitions de guests notables comme Henry Winkler, Al Yankovic, Nicole Byer, Cree Summer, Carlos Alazraqui, Maulik Pancholy, et Maria Bamford, entre autres.



"Goldie" est produite par Mercury Filmworks avec Brundige en tant que créatrice et productrice exécutive, aux côtés du lauréat d'un Daytime Emmy, Clint Eland. La série est dirigée par Graham MacDonald, récompensé par un Emmy, et écrite par le scénariste principal Ben Greene.



Cette annonce va venir enrichir les programmes pour enfants de Apple TV+, avec notamment les récents "Camp Snoopy", la deuxième saison de "Frog and Toad", la trilogie "WondLa", "Yo Gabba GabbaLand!", "Me" et "Wonder Pets: In the City".