Une bande-annonce pour la série d'animation « Wonder Pets: In the City » sur Apple TV+

Apple TV+ a dévoilé la charmante bande-annonce de la nouvelle série d'animation pour enfants « Wonder Pets: In the City », dont la première mondiale est prévue le 13 décembre 2024. Un timing opportun, juste avant Noël.

Une nouvelle série pour enfants

La bande-annonce de « Wonder Pets: In the City » est donc disponible depuis quelques instants, invitant les enfants et leurs familles à se joindre à un voyage de découverte et de célébration de la diversité avec de nouveaux personnages.

La série suit trois héros - Izzy le cochon d'Inde, Tate le serpent et Zuri le lapin - qui sont les animaux de compagnie d'une école maternelle de New York. Ces animaux se lancent dans des missions de sauvetage mondiales dans leur « Jetcar » innovant, relevant des défis par le travail d'équipe et des mini-opéras musicaux, renforçant ainsi le fait que lorsqu'on est uni, aucun défi n'est trop grand.



Créée par Nickelodeon Animation et développée par Jennifer Oxley, lauréate d'un Emmy Award, la série entend se faire une place dans les meilleurs films de famille, rempli de nouveaux personnages courageux et d'escapades musicales captivantes.



La série bénéficie du doublage (anglais) de nouveaux talents comme Victoria Scola-Giampapa dans le rôle d'Izzy, Vanessa Huszar dans celui de Zuri et Christopher Sean Cooper Jr. dans celui de Tate. Elle est enrichie de musiques de compositeurs qui ont remporté des Emmy, des Grammy et des Tony Awards, avec des performances du FILMharmonic Orchestra.

Sur Apple TV+, les enfants peuvent retrouver également :