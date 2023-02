"L'enfant, la taupe, le renard et le cheval" remporte le BAFTA du meilleur court-métrage

Le film d'Apple Original Films "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse" - ou "L'enfant, la taupe, le renard et le cheval" en français, nominé aux Oscars, a remporté le BAFTA du meilleur court métrage d'animation britannique. Basé sur le livre très apprécié de Charlie Mackesy, il a été salué comme un film "époustouflant" (Awards Daily) qui "traduit les illustrations exquises en animation dessinée à la main" (Indiewire), tout en racontant une poignante "histoire d'amour et d'espoir" (The Independent). Le film a également été récemment nommé à l'Academy Award du meilleur court métrage d'animation, a été nommé sept fois aux Annie Awards et a été sélectionné aux NAACP Image Awards pour le meilleur court métrage d'animation. Les lauréats des EE British Academy Film Awards 2023 ont été annoncés lors d'une cérémonie au Royal Festival Hall le dimanche 19 février.

Un film d'animation produit par Jony Ive

Ce joli film est une histoire de bonté, d'amitié, de courage et d'espoir pour les spectateurs de tous âges. Cette aventure poignante et sincère suit l'amitié improbable d'un garçon, d'une taupe, d'un renard et d'un cheval qui voyagent ensemble à la recherche de leur maison.



Le film, qui reprend les illustrations distinctives de Mackesy en couleurs avec de superbes animations dessinées à la main, met en vedette Tom Hollander, dans le rôle de la taupe, Idris Elba, dans le rôle du renard, Gabriel Byrne, dans le rôle du cheval, et le nouveau venu Jude Coward Nicoll dans le rôle du garçon.

La victoire d'Apple aux BAFTA Awards 2023 rappelle le succès de "CODA" en 2022 avec un Oscar pour le meilleur film, ainsi que des récompenses pour le meilleur scénario adapté par Siân Heder et le meilleur second rôle masculin Troy Kotsur.

À ce jour, les films, documentaires et séries Apple Original ont remporté 323 victoires et 1 398 nominations à des prix, dont la comédie "Ted Lasso", qui a remporté plusieurs Emmy Awards, et donc "CODA", qui a remporté l'Oscar du meilleur film.

Apple TV+ est un service de streaming disponible pour 6,99 euros par mois, mais un essai gratuit de deux mois est actuellement disponible. Les clients peuvent également s'abonner via le pack Apple One.