Oscars 2023 : Apple remporte le prix du meilleur court métrage d'animation

Après un BAFTA, "L'enfant, la taupe, le renard et le cheval" vient de remporter un Oscar, rien que ça.



Bis repetita pour Apple qui repart avec une statuette en or pour la seconde année de suite. En 2022, c'était l'adaptation de La famille Bélier, CODA, qui repartait avec le prestigieux prix du meilleur film. Cette saison, la firme se contente du prix du meilleur court métrage d'animation pour son film original The Boy, The Mole, The Fox, and The Horse (L'enfant, la taupe, le renard et le cheval).

Un film d'animation produit par Jony Ive

L'enfant, la taupe, le renard et le cheval est une coproduction entre Apple et la BBC, basée sur le célèbre roman pour enfants de Charlie Mackesy. Ce court métrage de 30 minutes a été diffusé en première mondiale sur Apple TV+ le jour de Noël. Les voix sont doublées par Tom Hollander, dans le rôle de la taupe, Idris Elba, dans le rôle du renard, Gabriel Byrne, dans le rôle du cheval, et le nouveau venu Jude Coward Nicoll dans le rôle du garçon.



Ce joli film est une histoire de bonté, d'amitié, de courage et d'espoir pour les spectateurs de tous âges. Cette aventure poignante et sincère suit l'amitié improbable d'un garçon, d'une taupe, d'un renard et d'un cheval qui voyagent ensemble à la recherche de leur maison.

Les Oscars en bref

Pour mémoire, la nuit dernière, les Oscars 2023 ont été dominés par l'ovni Everything Everywhere All at Once, le film à succès d'A24. Everything Everywhere All at Once a remporté sept prix au total, dont celui du meilleur film.



Outre le prix du court métrage d'animation, Apple avait été nominé dans la catégorie "meilleur acteur dans un second rôle" - pour Brian Tyree-Henry dans Causeway. Le titre a été remporté par Ke Huy Quan, pour sa performance dans... Everything Everywhere All at Once.

Apple sera probablement beaucoup plus présente aux Oscars 2024. Sa liste de films pour 2023 est bien plus étoffée que celle de 2022, avec notamment Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese (200 millions de budget), avec Leonardo DiCaprio. Napoléon de Ridley Scott (avec Joaquin Phoenix) devrait également sortir dans le courant de l'année.

Apple TV+ est un service de streaming disponible pour 6,99 euros par mois. Les clients peuvent également s'abonner via le pack Apple One.