 TV+ : voici la bande-annonce du film "Causeway" avec Jennifer Lawrence

Comme attendu, Apple et A24 ont dévoilé la bande-annonce du nouveau film dramatique produit et interprété par Jennifer Lawrence, lauréate d'un Oscar, "Causeway". Portrait intime d'une femme soldat qui s'efforce de s'adapter à sa vie après être rentrée chez elle à la Nouvelle-Orléans, "Causeway" sortira dans certains cinémas et dans le monde entier sur Apple TV+ le 4 novembre 2022.

Causeway se montre en vidéo

Dans "Causeway", le nouveau drame réalisé par Lila Neugebauer, l'actrice Jennifer Lawrence joue le rôle de Lynsey, un ingénieur militaire qui est revenu d'Afghanistan aux États-Unis avec une lésion cérébrale débilitante après l'explosion d'un engin explosif improvisé.

Son rétablissement est lent et douloureux, car elle réapprend à marcher et à retrouver la mémoire, aidée par une concierge bavarde mais tendre (Jayne Houdyshell). Mais lorsqu'elle rentre chez elle à la Nouvelle-Orléans, elle doit faire face à des souvenirs encore plus douloureux et formateurs que ceux qu'elle a vécus en service - une confrontation avec son enfance.

Restée chez sa mère (Linda Emond), avec laquelle elle partage une relation tendue, Lynsey n'a qu'une envie : reprendre son travail d'ingénieur. Son médecin (Stephen McKinley Henderson) est méfiant, et en attendant, elle trouve un emploi de nettoyeuse de piscines. Lorsque son camion tombe en panne, elle rencontre James Aucoin (Brian Tyree Henry), qui travaille à l'atelier de réparation automobile et lui propose de la ramener chez elle. Peu à peu, ils commencent à compter l'un sur l'autre pour se tenir compagnie et se réconforter. Il s'avère que James refoule également son propre traumatisme passé.

L'amitié naissante de ces deux âmes endommagées constitue le centre et le cœur du premier long métrage de Neugebauer - une histoire tranquille mais dévastatrice, et finalement édifiante, sur le fait d'accepter et d'aller de l'avant.

"Causeway" est réalisé par Lila Neugebauer (Broadway "The Waverly Gallery", "Maid", "The Last Thing He Told Me") et écrit par Ottessa Moshfegh, Luke Goebel et Elizabeth Sanders. Le film met donc en vedette Jennifer Lawrence ("Don't Look Up", "Silver Linings Playbook", "American Hustle") et Brian Tyree Henry ("Atlanta", "Bullet Train", "If Beale Street Could Talk").



Le film est produit par Lawrence et Justine Ciarrocchi. Neugebauer, Jacob Jaffke, Sophia Lin, Patricia Clarkson, Kirk Michael Fellows et Christopher J. Surgent sont les producteurs exécutifs.



Apple TV+ continue d'étoffer son catalogue après un timide départ lors de son lancement le 1er novembre 2019. À ce jour, les films, documentaires et séries Apple Original ont remporté 278 victoires et 1 153 nominations à des prix, et ce n'est pas fini.

Rendez-vous le 4 novembre 2022 pour découvrir Causeway sur Apple TV+, en tout cas pour ceux qui possèdent un abonnement à 4,99€/mois sans engagement (ou un pack Apple One.



Voici le trailer vidéo de Causeway :