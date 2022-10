Apple dévoile la bande-annonce du film documentaire "Louis Armstrong's Black & Blues"

Ce nouveau documentaire, réalisé par Sacha Jenkins, rend hommage à l'héritage d'Armstrong en tant que père fondateur du jazz, l'une des premières stars connues et aimées dans le monde entier, et un ambassadeur culturel des États-Unis. Le film montre comment la vie d'Armstrong a marqué le passage de la guerre civile au mouvement des droits civiques et comment il est devenu une figure emblématique de cette époque turbulente.

Le légendaire Louis Armstrong arrive chez Apple

"Louis Armstrong's Black & Blues" offre un regard intime et révélateur sur ce musicien qui a changé le monde, présenté à travers des images d'archives, des enregistrements personnels inédits et des conversations personnelles.

Le documentaire est réalisé et produit par Sacha Jenkins, nominé aux Emmy Awards, et produit par Imagine Documentaries, Sara Bernstein, Justin Wilkes et Julie Anderson, ainsi que par les producteurs exécutifs Brian Grazer et Ron Howard. Le film est produit en association avec Polygram Entertainment d'Universal Music Group, Michele Anthony et David Blackman étant les producteurs exécutifs.



