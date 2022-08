Apple dévoile la bande-annonce du documentaire sur Sidney Poitier

Apple TV+ a officiellement publié la bande-annonce de "Sidney", le documentaire produit par Oprah Winfrey sur l'immense acteur qu'était Sidney Poitier. C'est le réalisateur Reginald Hudlin qui a réalisé ce film qui sortira en salles et sur Apple TV+ le 23 septembre. Il se penche sur l'une des figures les plus importantes de l'histoire du cinéma, célébrant "l'héritage de Poitier en tant qu'acteur emblématique, cinéaste et activiste au centre d'Hollywood et du mouvement des droits civiques".

Un docu sur Poitier

L'ancienne star de la télévision, Oprah, apparaît dans le documentaire, aux côtés d'une foule de sommités, dont Denzel Washington, Spike Lee, Robert Redford, Barbra Streisand, Halle Berry, Morgan Freeman et Andrew Young, leader du mouvement des droits civiques. Young, ancien ambassadeur des États-Unis aux Nations unies, a déclaré :

Nous sommes suspendus ensemble par quelques fils culturels. Et Sidney Poitier est l'un de ces fils culturels.

Poitier, qui est décédé en janvier de cette année à l'âge de 94 ans, a passé ses premières années aux Bahamas, loin des problèmes de racisme endémique des États-Unis. Comme Oprah l'observe dans la bande-annonce, "Lorsque vous grandissez dans une communauté où tout ce que vous connaissez est puissant et bon et où il s'agit de Noirs, il n'y a pas de concept de race. C'est ce qui définit Sidney Poitier".



Né à Miami, il y était retourné à l'âge de 15 ans, avant de déménager un an plus tard à New York où il allait rejoindre l'American Negro Theatre. Poitier explique lors d'une interview diffusée dans ce documentaire :

J'ai quitté les Bahamas avec ce sentiment de moi-même. Et dès que je suis descendu du bateau, l'Amérique a commencé à me dire : "Tu n'es pas celui que tu penses être". Hollywood avait l'habitude d'utiliser les Noirs de la manière la plus irrespectueuse qui soit. J'ai dit : "Je ne peux pas jouer ça."

Si cela vous intéresse, rendez-vous le mois prochain sur Apple TV+, un service à 4,99 euros par mois, sans engagement. En attendant, regardez la bande-annonce :