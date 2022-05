Planète Préhistorique : Apple dévoile une nouvelle bande-annonce de son documentaire

Vous êtes passionné par les contenus qui parlent de la préhistoire et qui montrent la vie des dinosaures ? Ça tombe bien, car Apple va vous en mettre plein les yeux dès le 23 mai avec la sortie d'un documentaire inédit produit par les studios de la BBC. À l'occasion du lancement de Prehistoric Planet dans 72 heures, Apple vient de publier une nouvelle bande-annonce.

Un docu-série incroyable

Produit par Mike Gunton (L'Année où la terre s'arrêta) et Jon Favreau (The Mandalorian), Prehistoric Planet vous plongera en immersion totale dans la préhistoire et vous montrera comment vivaient les dinosaures sur la Terre. Apple l'assure, ce documentaire qui sera divisé en plusieurs épisodes offre une expérience comme vous n'en avez jamais vu ailleurs.

Le contenu révèle les derniers apprentissages en paléontologie et exploite une technologie de pointe pour offrir des images exceptionnelles et détaillées.

Planète Préhistorique ne vient pas d'Apple Studios, mais des studios de la BBC qui ont travaillé pendant plusieurs années pour concevoir ce documentaire inédit. Le programme bénéficie du soutien des effets visuels photoréalistes de MPC (« Le Roi Lion », « Le Livre de la Jungle »).



Comme à son habitude, Apple proposera un nouvel épisode par semaine, on retrouvera un total de 5 épisodes qui raconteront différentes histoires et exploreront la vie de plusieurs dinosaures.

Malheureusement, ce programme d'origine britannique ne sera pas disponible en 4K, mais le Dolby Atmos sera accessible pour les abonnés possédant un équipement compatible.