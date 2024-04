Apple annonce l'épisode 2 de "Planète préhistorique immersive" pour Vision Pro

Les utilisateurs d'Apple Vision Pro, principalement concentrés aux États-Unis pour le moment (excepté des passionnés comme nous), pourront bientôt profiter d'un épisode immersif de la série "Prehistoric Planet Immersive". Le 19 avril, ils pourront plonger au pays des dinosaures.

Un deuxième épisode 3D

Lors de son lancement le 5 février dernier, le casque de réalité mixte proposait plusieurs expériences de vidéo immersive : Aventure, Alicia Keys : Rehearsal Room, Prehistoric Planet Immersive (épisode 1) et Wild Life. En début de semaine, Apple a publié une nouvelle vidéo spatiale de 5 minutes célébrant la saison 2023 de la MLS sur Apple Vision Pro.

Apple indique que le nouvel épisode de "Prehistoric Planet" durera six minutes et offrira un aperçu immersif à l'intérieur de la forêt des tricératops. Le premier avait ciblé les ptérosaures, les reptiles volants.

Au fond des bois, un bébé tricératops curieux apprend à connaître les liens familiaux.

Il s'agit de la deuxième vidéo immersive publiée depuis le lancement de Vision Pro, après celle sur la MLS. Le souci, c'est qu'il s'agit très souvent de films très courts.



Espérons que la firme travaille sur des projets plus conséquents, comme des séries et films complets au format spatial. Imaginez une série comme For All Mankind entièrement prévue pour le Vision Pro...



Quelle est votre contenu préféré sur Apple TV+ ?