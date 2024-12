Porsche présente ses voitures avec l'Apple Vision Pro

Porsche a publié un article de blog dans lequel la marque allemande décrit son utilisation de l'Apple Vision Pro. Un appareil qui a visiblement permis au constructeur automobile de luxe d'entrer dans une nouvelle ère de présentation de ses voitures.

L'Apple Vision Pro révolutionne les présentations de Porsche

Porsche a intégré l'Apple Vision Pro, le casque de réalité mixte d'Apple, dans son écosystème afin de révolutionner la présentation de ses voitures de sport. Un partenariat solide qui englobe également CarPlay 2.0. Sans oublier la présence de Tim Cook, qui a assisté en personne à une conférence en direct du constructeur allemand, soulignant l'importance de cette collaboration.



Deux innovations majeures se démarquent. Premièrement, des expériences immersives pour les clients et la presse. Lors des présentations, les spectateurs peuvent utiliser l’Apple Vision Pro pour découvrir les nouveaux modèles de Porsche sous différents angles, comme s'ils étaient en réalité augmentée. Ils peuvent interagir avec les voitures, explorer l'intérieur et visualiser des détails techniques, le tout dans un environnement virtuel réaliste.

Deuxièmement, le Vision Pro est utilisé comme un outil de design et de personnalisation. Grâce à ce casque, les potentiels acheteurs peuvent configurer leur Porsche en temps réel, personnalisant des éléments tels que la couleur, les finitions ou les accessoires, et visualiser instantanément le résultat en 3D immersive. C'est bien plus réaliste que sur un simple écran d'ordinateur ou une tablette.

En intégrant cette technologie, Porsche réinvente son approche marketing et améliore l'expérience client, tout en renforçant son image de marque innovante. Cela montre également le potentiel de l'Apple Vision Pro à transformer les interactions dans divers secteurs. Après tout, comme son nom l'indique, l'Apple Vision Pro est un appareil capable d'exceller dans le secteur professionnel.



Malgré une presse qui se concentre uniquement sur les chiffres de vente, l'Apple Vision Pro offre un service qu'aucun autre produit grand public n'est en mesure de réaliser. Le casque AR/VR d'Apple a déjà fait ses preuves en radiologie médicale. Sans parler de son immersion inégalable dans le sport, notamment en Formule 1 avec l'app Lapz ou encore avec la fonction Multiview pour le football et le basket.



Source