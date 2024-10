Apple Vision Pro : l'app Lapz permet de suivre la Formule 1 avec une immersion incroyable

Avant la sortie de l'Apple Vision Pro, un concept d'application dédié à la Formule 1 faisait le tour des réseaux sociaux. Ce concept montrait un immense écran diffusant la course en direct, accompagné d'une carte interactive en bas de l'écran représentant le circuit, avec les voitures se déplaçant en temps réel. Ce concept qui a attiré l'attention de millions de personnes par son côté innovateur et futuriste est aujourd'hui une réalité !

L'application que les passionnés de Formule 1 attendaient impatiemment

En France, la Formule 1 est suivie par une communauté de passionnés de plus en plus importante, attirée par l’intensité des courses et la popularité croissante de pilotes comme Charles Leclerc ou Esteban Ocon, qui suscitent un véritable engouement national. Aujourd'hui, quand vous regardez de la F1, vous allumez votre téléviseur et vous vous installez confortablement dans votre canapé. Cependant, cette approche ne représente pas le futur !



L'application Lapz (actuellement en bêta dans TestFlight) souhaite réinventer le visionnage de la Formule 1 et pour cela, les créateurs se sont largement inspirés d'un concept qui a fait un buzz gigantesque sur X et Instagram après l'annonce du révolutionnaire Apple Vision Pro à la WWDC 2023. Le principe de Lapz est le même que le concept, vous avez un flux en direct (comme vous le voyez sur un téléviseur) et affiché en face de vous un circuit en 3D avec l'évolution en temps réel des pilotes.

Le projet Lapz est toujours en cours de développement, mais il est à un stade tellement avancé que les créateurs ont décidé d'ouvrir les inscriptions pour les tests et ont révélé l'application dans son intégralité pour nous mettre l'eau à la bouche.



Parmi les points forts qui ont été dévoilés, on retrouve :

La visibilité complète du circuit en 3D avec des points lumineux qui évolueront en temps réel, ces points représenteront les pilotes dans la course

Possibilité de déplacer le circuit en 3D dans la pièce, de l'agrandir ou de le réduire ainsi que de le faire pivoter

Chaque point lumineux qui évolue sur le circuit en 3D est associé à une petite bulle qui indique l'identité du pilote

Possibilité de sélectionner la bulle pilote afin d'avoir le visage du pilote ainsi que le flux en direct de sa caméra (toujours en format miniature au-dessus de la carte en 3D)

Visibilité des performances des pilotes en temps réel dans une fenêtre externe

Possibilité d'avoir plusieurs flux en direct (jusqu'à 4 dans la vidéo de présentation)

Sur les flux en direct, possibilité de reculer de 10 secondes

Classement des résultats dans une fenêtre externe

John LePore qui est l'un des créateurs de l'application Lapz a expliqué qu'il souhaite offrir une expérience hors du commun aux utilisateurs de l'Apple Vision Pro qui suivent attentivement la Formule 1. L'objectif de l'application Lapz, c'est de présenter une visibilité complète et hyper immersive, une expérience qu'on ne retrouverait jamais sur une chaine de télévision.