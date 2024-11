L'application Google Gemini va permettre l'interaction vocale en live

Depuis son lancement, l'intelligence artificielle Gemini est accessible via l'application principale de Google, du moins sur iOS. Cependant, une application autonome « ​​Google Gemini » vient d'être repérée sur l'App Store par un utilisateur Reddit, offrant un accès plus direct à Gemini (anciennement Bard), mais aussi à des fonctionnalités avancées comme « Gemini Live ».

Google prépare une app autonome pour Gemini

Avec cette future application, les utilisateurs peuvent placer l'icône Gemini directement sur leur écran d'accueil, décrite comme « Déverrouillez la puissance de l'IA de Google sur votre iPhone ». Auparavant, les utilisateurs devaient ouvrir l'application Google et sélectionner l'onglet « Gemini » ou utiliser le widget d'écran d'accueil Google, qui ajoutait des raccourcis personnalisables pour un accès rapide à Gemini.



Mais outre l'ergonomie, l'avantage de « Google Gemini » réside surtout dans Gemini Live, une fonctionnalité actuellement non disponible dans l'application principale du géant de la recherche. Un utilisateur de Reddit ayant un compte philippin a fait la démonstration de l'interaction vocale en direct. La bonne nouvelle c'est que le service peut rester actif via les Live Activities d'Apple, permettant aux utilisateurs d'interagir avec Gemini tout en utilisant son téléphone autrement.



Actuellement, cette application autonome n'est disponible qu'aux Philippines, les autres pays comme la France ou les États-Unis n'y ont pas encore droit. Google teste discrètement son application, à la manière des développeurs de jeux qui utilisent régulièrement les Philippines pour leur soft-launch.



En attendant, rappelons que Gemini dans l'application Google pour iPhone est déjà au niveau de ce qu'on trouve gemini.google.com, bien que l'interface n'ait pas encore été mise à jour pour s'aligner sur la version Android. Une application autonome pourrait permettre à Google de déployer des mises à jour plus rapidement sur iOS, comme ce qu'elle fait pour Google Assistant.

Télécharger l'app gratuite Google Gemini