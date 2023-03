Petey GPT : la future application qui permet d'utiliser l'IA sur iPhone

While I started sharing anyway ✨🚀 pic.twitter.com/0B7oCl5RrW

Cette idée fait suite aux nombreuses demandes des utilisateurs. Précisons que sur iPhone, une multitude d'apps proposent déjà une interface pour converser avec ChatGPT de manière plus agréable que sur le site d'OpenAI. Sur Apple Watch, l'innovation était davantage impressionnante. Deux manières de s'inscrire à la bêta. S'abonner aux mises à jour via e-mail ou remplir le formulaire en bas de page du site web . Pour patienter, le développeur a partagé un aperçu rapide sur Twitter.

Petey GPT cartonne sur Apple Watch et pousse son développeur à créer une version iOS pour iPhone. Pas de date de sortie pour le moment, mais une bêta est déjà en place pour les plus pressés.

