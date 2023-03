ChatGPT est disponible sur Apple Watch avec watchGPT

Vous en rêviez, ce développeur l'a fait. Avec sa nouvelle application watchGPT, il permet aux utilisateurs de discuter avec l'intelligence artificielle la plus populaire du moment directement via sa montre connectée. Une application payante et vendue au prix de 4.99 €.

watchGPT : l'IA sur Apple Watch

Il ne manquait plus que ça ! Déjà disponible sur iOS, iPadOS et macOS (MacGPT), ChatGPT s'invite maintenant sur watchOS. Pour se procurer l'application watchGPT, il faut débourser 4.99 € via un achat unique et définitif.



Comme sur les autres plateformes, il suffit de poser une question au service pour obtenir une réponse avec un contenu enrichi. Étant donné que nous sommes sur Apple Watch, le plus pratique sera d'annoncer la question à voix haute au service.

Une fois la réponse inscrite sur l'écran de votre montre connectée, il est possible de la copier-coller ou alors, directement la transférer par SMS ou via un mail à l'un de vos contacts. Comme beaucoup d'autres fonctionnalités, il n'est plus nécessaire de prendre son iPhone pour converser avec ChatGPT.



En quelques mois, l'intelligence artificielle d'OpenAI s'est incrusté partout dans notre vie numérique. C'est d'ailleurs loin d'être fini, car d'autres comme Slack, Snapchat ou encore Microsoft sont sur le coup. Ils ne doivent d'ailleurs pas être les seuls. Manque plus que ChatGPT s'invite sur tvOS.

