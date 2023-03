MacGPT permet d'utiliser ChatGPT depuis le menu de votre Mac

Le célèbre ChatGPT d'OpenAI offre une nouvelle génération de fonctionnalités conversationnelle qui promet de changer fondamentalement le paysage technologique et la façon dont les gens travaillent. Voici comment accéder à l'intelligence artificielle directement depuis la barre de menu de votre Mac grâce à l'outil MacGPT.

C'est quoi ChatGPT

ChatGPT est un modèle linguistique de nouvelle génération conçu pour comprendre et générer des réponses "humaines" grâce à un langage naturel. Via une forme d'IA appelée apprentissage profond, ChatGPT génère un texte similaire à ce que pourrait dire un humain en réponse à votre question.



ChatGPT est entraîné sur un large corpus de textes recueillis sur Internet, ce qui lui permet de répondre à une grande variété de questions et de générer des réponses cohérentes à de nombreux types d'invites.



C'est pourquoi Microsoft a ajouté GPT à la barre des tâches avec la dernière mise à jour de Windows 11, et pourquoi Google prévoit d'intégrer son service expérimental d'IA conversationnelle Bard à Google Search.



Malheureusement, Apple ne dispose pas d'un service de chatbot similaire à ChatGPT. Cependant, grâce à un développeur, il est possible d'interagir avec ChatGPT directement depuis la barre de menu de votre Mac.

Un utilitaire nommé MacGPT

Développé par Jordi Bruin, MacGPT est un téléchargement gratuit qui reproduit toutes les options trouvées sur le site Web de ChatGPT et les rend accessibles dans une petite application Mac. Depuis l'interface de MacGPT, vous pouvez commencer de nouvelles conversations avec le chatbot et reprendre les anciennes.



Dans les paramètres de l'application, il y a une option pour que la fenêtre MacGPT soit toujours en haut, de sorte qu'elle flotte au-dessus des autres fenêtres. Vous pouvez également enregistrer un raccourci clavier qui lance la fenêtre de chat. Pratique !



Mais ce n'est pas tout, puisque l'application ajoute même une icône "cerveau" dans la barre de menu de macOS, de sorte que vous pouvez avoir une autre application en mode plein écran tout en ayant accès à ChatGPT.



Qui avait besoin d'un accès rapide comme le propose MacGPT ? L'application est à télécharger gratuitement sur Gumroad et est signé du développeur de Vivid qui augmente la luminosité de l'écran des MacBook Pro.