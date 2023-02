Microsoft lance le déploiement de ChatGPT sur Edge, Bing et Skype (iOS)

L'intelligence artificielle ChatGPT a été la révélation de ce début d'année, l'effet médiatique a tellement été important que de grandes entreprises comme Microsoft ont été obligées de prendre des décisions. Si Google a précipité l'annonce de Bard (un concurrent), Microsoft qui n'avait pas de projet similaire a privilégié un partenariat avec OpenAI pour intégrer ChatGPT sur ses services.

Edge, Bing et Skype sur iOS proposent ChatGPT

La semaine dernière, Microsoft a lancé l'intégration de ChatGPT sur son navigateur Edge et son moteur de recherche Bing via macOS et Windows. L'entreprise l'avait déjà précisé, il s'agissait que d'une étape avant le déploiement imminent sur iOS et Android. Aujourd'hui, Microsoft dévoile la disponibilité (en bêta) de la célèbre intelligence artificielle ChatGPT dans ses applications Skype, Edge et Bing sur iPhone.



Pour le moment, les utilisateurs qui pourront profiter de cette nouvelle intégration révolutionnaire sont exclusivement ceux qui ont rejoint la liste d'attente pour tester cette nouvelle fonctionnalité en avant-première !

Autre annonce réalisée par Microsoft, c'est l'arrivée de l'entrée vocale pour Skype sur iOS et Android :

Dans cet esprit d'apprentissage et de poursuite de la construction de nouvelles capacités, nous sommes ravis de partager aujourd'hui la version préliminaire des nouvelles applications mobiles Bing et Edge. Nous commençons à déployer les capacités incroyables des nouveaux Bing et Edge sur votre smartphone ainsi que de nouvelles fonctionnalités passionnantes, telles que l'entrée vocale. De plus, nous créons une nouvelle expérience de chat, en commençant par Skype, pour améliorer vos communications sociales avec vos amis et votre famille.

Dans la version d'essai sur iOS, ChatGPT a un problème

Aux utilisateurs qui ont accès à ChatGPT sur iOS via les applications Microsoft, il est indiqué qu'un bug est présent et en cours de résolution par les équipes de développeurs de l'entreprise.

Dans les premiers jours de test de ces expériences mobiles, vous pouvez occasionnellement rencontrer des problèmes de connectivité dans des situations de faible bande passante. Nous sommes conscients du problème et travaillons sur un correctif.

Il faudra s'armer de patience si vous avez un débit faible dû à un Wi-Fi peu performant ou une mauvaise couverture 4G/5G de votre opérateur mobile.

