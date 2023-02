Microsoft Bing se hisse au top de l'App Store grâce à ChatGPT

Moins de vingt quatre heures seulement après l'annonce par Microsoft de son nouveau navigateur Edge et de la mise à jour de son moteur de recherche Bing, qui intègre l'intelligence artificielle ChatGPT d'OpenAI, l'application Bing ainsi que le navigateur Edge pour iOS se sont hissés au sommet du classement de l'App Store.

Microsoft X ChatGPT

L'annonce par Microsoft de ses nouvelles capacités d'IA alimentées par OpenAI dans son navigateur Edge et sa recherche Bing a donc suscité un fort intérêt des utilisateurs.

Les téléchargements mondiaux de l'application Bing ont été multipliés par dix pendant la nuit, notamment outre-Atlantique. L'application Bing est ainsi devenue la 10e application gratuite la plus populaire de l'App Store américain et la deuxième application gratuite de la catégorie productivité, juste derrière Gmail. Dans le même temps, son navigateur Edge s'affiche à la troisième position dans la catégorie des utilitaires.



Avant ce coup de buzz, l'application Bing était classée plus au fin de classement du top 200 des apps de productivité. Pire, il ne figurait même pas sur la liste générale des applications gratuites.



Alors que Microsoft a officiellement lancé les nouvelles expériences de recherche avec une fonction intégrée de type ChatGPT, il faut s'inscrire sur une liste d'attente pour en profiter.

En effet, lorsque vous ouvrez l'application Bing sur iPhone, vous verrez une bannière sur la page principale vous demandant si vous souhaitez vous inscrire sur la liste d'attente pour bénéficier des nouvelles capacités d'intelligence artificielle. La priorité va, selon la rumeur, aux utilisateurs sur PC Windows. La société a déclaré que des "millions" de personnes sur la liste d'attente seront invitées à essayer la nouvelle intégration de l'IA "au cours des prochaines semaines". Nul doute que Cortana, l'assistant virtuel de Microsoft, est parti se coucher...

C'est quoi ChatGPT

Pour mémoire, ChatGPT révolutionne le moteur de recherche en proposant une véritable conversation, dont les réponses étonnent la plupart du temps les utilisateurs de par leur forme, leur précision, et leur rapidité. Bien évidemment, tout n'est pas parfait mais ChatGPT est déjà plus performant que la plupart des moteurs classiques. Même Google a peur et a annoncé en urgence Bard, sa propre vision.

