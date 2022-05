Microsoft dépasse Apple avec son navigateur Edge sur Mac et PC

⏰ Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alban Martin

Microsoft Edge a dépassé Safari d'Apple pour devenir le deuxième navigateur de bureau le plus populaire au monde, selon les données fournies par le service d'analyse web StatCounter.



Selon les dernières statistiques, Microsoft Edge est désormais utilisé sur 10,07 % des ordinateurs de bureau dans le monde, soit 0,46 % de plus que Safari, qui atteint 9,61 %. Google Chrome reste en tête avec une part dominante de 66,64 %, et Firefox de Mozilla est quatrième avec 7,86 %.

Microsoft Edge passe devant Safari d'Apple sur ordinateurs

En tant que navigateur par défaut de Windows 11, Edge a gagné en popularité au cours des derniers mois. Les premiers signes concrets qu'il allait dépasser Safari pour prendre la deuxième place sont apparus en février, lorsqu'il a été utilisé sur 9,54 % des ordinateurs de bureau dans le monde. En janvier 2021, Safari détenait une part de marché de 10,38 %, ce qui indique une baisse progressive de sa popularité au cours de l'année écoulée.



Pendant ce temps, Chrome, qui occupe la première place, a vu sa base d'utilisateurs augmenter progressivement, mais, chose peut-être surprenante, Firefox a perdu des utilisateurs depuis le début de l'année, malgré des mises à jour et des améliorations régulières comme la version 100. Cela suggère que le maintien de Safari à la troisième place n'est pas en danger immédiat, puisqu'il n'a perdu que 0,23 % depuis février. Malgré tout, il faut savoir que Safari est installé par défaut sur Mac, et que les efforts d'Apple pour préserver la vie privée de ses utilisateurs le confortent sur la durée.

Quid des navigateurs mobiles ?

En ce qui concerne les plateformes mobiles, c'est une autre histoire, qui reflète l'absence de système d'exploitation mobile de Microsoft depuis la disparition de Windows Mobile. Dans l'analyse de StatCounter, Edge ne figure même pas dans le top six des navigateurs sur mobile, mais Chrome, qui occupe la première place, détient 62,87 % des parts d'utilisation grâce notamment à Android, tandis que Safari sur les iPhone et iPad occupe la confortable deuxième place avec 25,35 %, largement devant Samsung Internet, qui occupe la troisième place avec 4,9 %.



Si l'on regarde les statistiques globales pour les ordinateurs de bureau et les mobiles, Chrome est en tête avec 64,36 %, Safari est deuxième avec 19,13 %, et Edge est troisième avec 4,07 % de la part de marché totale. Les trois premiers sont suivis de Firefox, Samsung Internet et Opera, avec respectivement 3,41 %, 2,84 % et 2,07 %, dans cet ordre.



Des entreprises comme Brave ou DuckDuckGo essayent de grimper en s'appuyant sur des fonctionnalités préservant la confidentialité de nos données, sachant que les performances ne sont plus la panacée pour attirer des clients.



Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger Microsoft Edge sur le site officiel pour Mac et PC.