Microsoft vous déconseille d'installer Chrome quand vous êtes sur la page d'installation

Microsoft est persuadé que son navigateur internet peut apporter plus que Google Chrome aux utilisateurs et devenir prochainement le "leader" du secteur. En attendant, c'est Google Chrome qui génère des tonnes de téléchargements tous les jours et qui attire les utilisateurs du monde entier. Pour contrer ce phénomène, Microsoft vient de mettre en place une pratique un peu douteuse...

Vous venez d'acquérir un nouveau PC et votre première utilisation de Microsoft Edge consiste à télécharger Google Chrome afin d'avoir un navigateur internet sur lequel vous avez déjà vos habitudes ? Microsoft a décidé d'attirer votre attention avec un bandeau "publicitaire" qui s'ajoute en haut de votre page internet quand vous êtes sur le point de télécharger Google Chrome.



En effet, Edge est désormais capable de détecter que vous êtes sur la page officielle de Chrome sur le site de Google. Les utilisateurs Microsoft Edge tentés par Google Chrome peuvent voir ce message : "Microsoft Edge fonctionne sur la même technologie que Chrome, avec la confiance supplémentaire de Microsoft ".

Une pratique assez surprenante, car Microsoft essaie volontairement de dissuader ses utilisateurs de télécharger Google Chrome afin qu'ils restent fidèles à Microsoft Edge. Bien sûr, cela ne va pas handicaper Chrome qui a déjà une gigantesque part de marché, mais l'approche est un peu moyenne de la part de Microsoft.



D'après les retours des personnes qui ont remarqué cette publicité intégrée dans Microsoft Edge, elle n'apparaîtrait que dans l'écosystème Windows. Si vous souhaitez tester avec Edge sur macOS, la bannière que vous voyez ci-dessus ne s'affichera pas.



Microsoft essaie désespérément de récupérer ses anciens utilisateurs qui étaient sur Internet Explorer, l'entreprise veut faire oublier les ratés et échecs, mais ce n'est pas aussi simple.

Il y a 1 an, Microsoft a publié une importante mise à jour de Edge avec une tonne de nouveautés pour les utilisateurs Windows et macOS.

This is a big overstep by Microsoft imo



They are injecting ads *into the Google Chrome download page* pushing their own browser 🫠



This should not be ok pic.twitter.com/QNc3i2sKnz