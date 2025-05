NotchNook transforme l'encoche des MacBook en Dynamic Island !

Bonne nouvelle pour les fans de design Apple et de fonctionnalités malines : NotchNook apporte la magie de la Dynamic Island de l’iPhone directement sur votre MacBook, et même sur les iMac ou Mac mini ! Ce petit utilitaire transforme l’encoche – oui, cette fameuse encoche qui divise les foules – en un espace interactif ultra-pratique, débordant de possibilités. Une bonne pioche qui propose un essai gratuit, avant de payer.

Une encoche enfin utile

Avec NotchNook, l’encoche de votre MacBook Apple Silicon (2021 ou plus récent) n’est plus seulement un cache-caméra, mais un véritable tableau de bord. Inspirée de la Dynamic Island des iPhone 14 Pro, elle s’anime en un clic pour afficher vos contrôles de lecture (Apple Music, Spotify, YouTube, Deezer, podcasts, etc), vos prochains événements du calendrier, ou encore des raccourcis vers vos apps préférées comme iSoft. Vous pouvez même y glisser des fichiers pour les garder sous la main, prêts à être joints à un e-mail plus tard. Pratique, non ?

Et si votre Mac n’a pas d’encoche ? Pas de souci ! NotchNook crée une encoche virtuelle qui s’intègre élégamment à la barre des tâches, avec des options de personnalisation pour ajuster la transparence ou la taille.

Mais ce n'est pas tout. Avec ses dernières mises à jour, NotchNook est de plus en plus pratique. Par exemple, fini les vieux carrés opaques qui gâchaient la vue quand vous ajustiez le volume ou la luminosité : maintenant, ces réglages s’intègrent directement dans la Dynamic Island, avec des animations aussi fluides qu’un coucher de soleil californien.

Mieux encore, vous pouvez ajouter autant de widgets que vous voulez, et ils se réorganisent intelligemment pour s’adapter à l’espace.



Voici un aperçu des réglages de la partie widgets :

Prêt à essayer ?

NotchNook est disponible sur le site officiel avec un essai gratuit de trois jours pour vous faire une idée. Ensuite, vous avez le choix : un abonnement à 3 $ par mois (environ 2,65 €) pour rester flexible, ou une licence à vie pour 25 $ (environ 23 €). C’est un petit investissement pour donner une nouvelle vie à l’encoche de votre Mac, mais c'est une vraie valeur ajoutée. À noter que les abonnés à SetApp y ont accès sans surcoût.

Les alternatives

Les concurrents de NotchNook sont DynamicLake (avec formule Pro payante) et Boring Notch, moins abouti mais gratuit.



Dites-nous si c'est ce genre de petit utilitaire qui vous fait craquer pour améliorer macOS.