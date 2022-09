Dynamic Island : la plus grande nouveauté des iPhone 14 Pro !

Apple a enfin transformé sa polarisante encoche sur l'iPhone en une nouvelle fonctionnalité étonnante, grâce à une bizarrerie d'affichage complexe appelée Dynamic Island. Clou du spectacle, ce changement est très certainement LA nouveauté des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, juste devant l'affichage permanent que l'on a également vu cette semaine.

Une exclusivité iPhone 14 Pro

La nouvelle Dynamic Island - ou île dynamique en français - est exclusive à l'iPhone 14 Pro et à l'iPhone 14 Pro Max et est rendu possible par le nouveau positionnement de la caméra frontale et des capteurs Face ID, qui sont désormais intégrés à l'écran, plutôt que comme une pièce à part en haut du téléphone.



Le nom de la fonctionnalité, qui fonctionne en tandem avec la puce A16 Bionic exclusive à l'iPhone 14 Pro, est assez explicite. C'est une île centrée en haut de l'écran de l'iPhone et elle est extrêmement dynamique dans la façon dont elle interagit avec d'autres fonctionnalités de l'iPhone - qu'il s'agisse d'alertes, de notifications ou d'activités en direct.



Apple a présenté de nombreux cas d'utilisation pour sa Dynamic Island lors de l'événement Far Out, où il a annoncé la gamme iPhone 14, Apple Watch Ultra et AirPods Pro 2, entre autres.



Voici d'ailleurs une vidéo pour vous faire une idée :

À quoi sert la Dynamic Island

Essentiellement, la fonctionnalité est conçue pour exploiter la zone "morte" des capteurs frontaux afin d'afficher des informations utiles, comme lorsque les AirPods se connectent, que l'on reçoit une notification ou lorsque l'appareil est en cours de chargement. Elle fera également apparaître une petite vignette de la pochette de l'album d'Apple Music, montrera quand Apple Pay est en cours d'accès ou quand le mode ne pas déranger est activé. Ces icônes apparaissent comme une extension de chaque côté des capteurs et, grâce à la façon dont les pixels correspondent aux capteurs noirs, les animations sont incroyablement transparentes pour l'utilisateur.



Cependant, Dynamic Island peut également s'étendre davantage dans l'écran de l'iPhone 14 Pro. Les appels entrants et un chronomètre en cours d'exécution apparaissent dans une bannière qui s'étend au-delà des capteurs. Si vous déverrouillez une application ou utilisez Apple Pay, l'indicateur Face ID descend également de l'île dynamique plutôt que d'apparaître au centre de l'écran. Le résultat est bluffant, les designers d'Apple ont frappé fort.



Dynamic Island est également interactif, vous pouvez donc appuyer dessus pour ouvrir ou développer l'information. Par exemple, si vous souhaitez vérifier la batterie de vos AirPods ou arrêter un enregistrement vocal, un tap suffit. Les activités en cours telles que les directions Plans ou les résultats sportifs peuvent également être étendues par un simple appui prolongé.



Lorsque vous avez terminé, un geste vers le haut permet de retracer l'ensemble sous forme d'icône au niveau de l'encoche, pardon de l'île dynamique.



Voici les trois tailles en largeur qu'elle peut prendre (elle peut également s'étirer en hauteur) :

Quelles applications prennent en charge Dynamic Island ?

Apple en a présenté quelques exemples d'applications compatibles lors de l'événement, mais ce ne sera pas la liste exclusive. Voici ce que nous avons vu jusqu'à présent :

Téléphone

Musique

Batterie

Appairage

AirDrop

Mode silence

Mode ne pas déranger

Plans

Wallet

Mémos vocaux

Horloge

Lyft

Comment fonctionne l'îlot dynamique ?

Tout cela est rendu possible par les modifications matérielles de l'iPhone 14 Pro et comporte deux éléments : Premièrement, la conception de l'écran elle-même est essentielle. Le positionnement de la découpe a été repensée et semble plus net, tandis que les capteurs de proximité se sont déplacés derrière la dalle - la première fois qu'Apple le fait. Deuxièmement, c'est possible (et exclusif aux modèles d'iPhone 14 Pro) grâce à la présence de la puce A16 Bionic dont un co-processeur est en charge de gérer toute la partie affichage.



Si vous voulez goûter à la nouvelle expérience d'Apple, il vous faut donc un iPhone 14 Pro... Attention, les prix sont très salés cette année, comptez 1329 euros minimum ! Et soyez certains qu’on la retrouvera sur l’iPhone 15 l’année prochaine, Apple ne compte pas s’en passer de sitôt.



PS : Voici la vidéo officielle d’Apple :