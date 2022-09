Apple présente son Apple Watch Ultra de luxe

L'une des volontés d'Apple avec sa montre connectée, c'est de proposer des modèles pour tous les budgets et tous les besoins. Après l'entrée de gamme Apple Watch SE, le géant californien vise cette fois une nouvelle clientèle avec son Apple Watch Ultra. Découvrez cette nouvelle gamme qui est réservée à des profils de clients bien précis.

Voici l'Apple Watch Ultra

Toutes les rumeurs en parlaient depuis plusieurs mois, elle a finalement vu le jour ce soir dans le cadre de l'Apple Event. La firme de Cupertino a présenté aux yeux du monde entier une nouvelle gamme d'Apple Watch qui a l'étiquette "Ultra"

Si on peut penser qu'elle vise les clients très sportifs, ce n'est pas du tout le cas, en réalité, l'Apple Watch Ultra se décrit comme la montre parfaite pour les clients qui font beaucoup de sports à l'extérieur et qui peuvent abîmer leur Apple Watch.



Contrairement aux autres Apple Watch qu'on a connus jusqu'ici, l'Apple Watch Ultra propose une approche "ultra-résistante", Apple a sélectionné les meilleurs matériaux pour réduire les chances d'une rayure ou d'un impact sur l'écran pendant votre activité physique. Bien sûr, Apple ne présente pas l'Apple Watch Ultra comme étant incassable (ce qui serait un mensonge), mais plutôt comme un modèle très résistant qui vous enlèvera définitivement cette petite phrase dans la tête : "je vais retirer ma montre, car je risque de l'endommager avec le sport que je vais faire".

Un nouveau design

Avec l'Apple Watch Ultra, on ne trouve pas de changement au niveau du design global, l'écran reste carré, il y a la Digital Crown sur le côté droit de la montre et le fameux bouton juste en dessous pour accéder au multitâche.

Toutefois, on retrouve quelques changements que vous pouvez apercevoir sur les images ci-dessus et qui vous interpelleront lors du déballage :

Sur le côté gauche de l'Apple Watch Ultra, il y a un haut-parleur (avec plein de petits trous) contrairement à une fente horizontale comme on l'a toujours vu jusqu'ici.

Sur le côté droit, Apple a grossi la partie qui héberge la Digital Crown et le bouton latéral droit pour appeler les secours, éteindre la montre...

L'Apple Watch Ultra a été conçue en titane, ce qui assurera une solidité optimale et réduire les chances d'avoir des rayures ou un impact lors d'un choc. Même si l'Apple Watch Ultra paraît plus lourde au premier regard, elle est en réalité très légère !

Les nouveautés exclusives

L'Apple Watch Ultra hérite de plusieurs nouveautés...

Pour la première fois depuis sa création, Apple augmente la taille de l'écran de sa montre connectée jusqu'à... 49 mm, il faudra avoir un gros poignet, car sinon elle dépassera à coup sûr !

de sa montre connectée jusqu'à... 49 mm, il faudra avoir un gros poignet, car sinon elle dépassera à coup sûr ! Apple a annoncé un verre plat et en crystal de saphir pour l'écran, ce choix n'est pas anodin, car ce sont deux matériaux très résistants qui sont capables de supporter des chocs poussés à l'extrême. Plusieurs YouTubers ont essayé, avec ce type de verre et il faut vraiment y aller pour le casser.

Apple a révélé un écran plus lumineux, les ingénieurs ont travaillé à apporter une meilleure visibilité aux écritures, aux images... (écran de 2000 nits)

36 heures d'autonomie ! WOAW. Apple a annoncé que sa montre connectée sera capable de gérer toutes vos activités pendant plus d'une journée. L'Apple Watch Ultra ira encore plus loin dans une future mise à jour avec 60 heures d'autonomie.

Apple a intégré un tout nouveau GPS basé sur les fréquences L5, l'intérêt de ce changement, c'est plus de précision dans les performances GPS.

Apple ajoute la détection des accidents de voiture en plus de la détection des chutes. Si votre Apple Watch Ultra détecte que vous avez eu un accident dans votre véhicule, la montre connectée vous demandera immédiatement si vous êtes conscient. Si vous ne répondez pas, un appel vers les services d'urgence sera immédiatement émis, le secouriste aura la voix de Siri lui transmettant plusieurs informations comme le fait que vous soyez inconscient et votre position géographique pour permettre une intervention.

de voiture en plus de la détection des chutes. Si votre Apple Watch Ultra détecte que vous avez eu un accident dans votre véhicule, la montre connectée vous demandera immédiatement si vous êtes conscient. Si vous ne répondez pas, un appel vers les services d'urgence sera immédiatement émis, le secouriste aura la voix de Siri lui transmettant plusieurs informations comme le fait que vous soyez inconscient et votre position géographique pour permettre une intervention. L'Apple Watch Ultra ajoute une sirène de 86 dB pour alerter les secours, une merveilleuse idée si vous êtes bloqué sous des rochers ou que vous avez été victime d'une avalanche et que vous ne pouvez plus bouger parce que vous êtes bloqué sous la neige.

pour alerter les secours, une merveilleuse idée si vous êtes bloqué sous des rochers ou que vous avez été victime d'une avalanche et que vous ne pouvez plus bouger parce que vous êtes bloqué sous la neige. L'Apple Watch Ultra est capable de détecter quand vous êtes sous l'eau, elle changera automatiquement la luminosité de l'écran afin de vous mettre en avant un écran spécifique en fonction de l'éclairage à cause de la profondeur.

Apple proposera 3 bracelets inédits exclusivement conçus pour l'Apple Watch Ultra. Apple n'a pas visé le haut de gamme pour le joli bracelet, mais l'entreprise a privilégié le côté résistant de ces bracelets. L'objectif est qu'il ne se dégrade pas, qu'il ne se casse pas et qu'il reste à votre poignet.

Côté santé ?

L'Apple Watch est un atout majeur pour le suivi de votre santé. La gamme Ultra sera capable de suivre votre rythme cardiaque et de vous avertir via une notification watchOS en cas d'une détection anormale du rythme de votre cœur.

L'Apple Watch Ultra propose également l'ECG afin de vous informer si votre rythme est sinusal ou présente une fibrillation auriculaire. Dernier point, ce modèle conserve aussi la visibilité de votre oxygène dans le sang avec toujours un pourcentage de 0 à 100%.



Pour les nouveautés, l'Apple Watch Ultra offre :

Apple ajoute un capteur de température capable de prendre votre température corporelle, d'après les informations qui ont été communiquées, il ne s'agit pas d'une prise en temps réel sur demande comme on pourrait en avoir l'expérience avec l'ECG ou l'oxygène dans le sang. L'Appl Watch Series 8 sera capable de prendre votre température toutes les 5 secondes, vous aurez après des rapports détaillés sous forme de graphique directement sur votre iPhone (iOS 16 requis).

capable de prendre votre température corporelle, d'après les informations qui ont été communiquées, il ne s'agit pas d'une prise en temps réel sur demande comme on pourrait en avoir l'expérience avec l'ECG ou l'oxygène dans le sang. L'Appl Watch Series 8 sera capable de prendre votre température toutes les 5 secondes, vous aurez après des rapports détaillés sous forme de graphique directement sur votre iPhone (iOS 16 requis). La vérification de l'oxygène dans votre sang

L'ECG

Prix et date de lancement

Apple a profité du mois d'août et du début du mois de septembre pour produire un maximum d'exemplaire d'Apple Watch Ultra afin qu'un stock convenable soit proposé aux États-Unis, en France et dans le reste du monde.



L'Apple Watch Ultra en version GPS démarre à partir de 799$.

Officiellement, Apple se dit prêt pour une précommande dès ce soir sur son Apple Store en ligne et chez les revendeurs qui recevront le feu vert en simultané.

Pour le lancement, les premières livraisons et la disponibilité dans les boutiques physiques auront lieu le 23 septembre 2022.