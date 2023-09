Apple présente son Apple Watch 9 : nouveautés, prix et date de sortie

C'est désormais une tradition, l'entreprise basée à Cupertino présente de nouveaux modèles d'Apple Watch en même temps que ses iPhone. Cette année, c'est l'Apple Watch Series 9 qui accompagne les iPhone 15, en plus d'une seconde mouture de l'Apple Watch Ultra à découvrir dans un article dédié. Sans plus attendre, voici les nouveautés de la montre connectée la plus vendue depuis 2015.

Les principales nouveautés de l'Apple Watch 9

Après avoir mis en vente une Apple Watch 8 sans changements apparents, mais avec la détection des accidents et les appels d'urgence, Apple propose une évolution plus marquée cette année. En effet, les changements principaux sont le nouveau processeur S9, la nouvelle puce U2 ou encore le Double Tap.



Voici tout ce qu'il faut savoir sur les nouveautés de l'Apple Watch 9 de 2023.

Nouveau processeur S9

C'est LE changement cette année. Après avoir gardé le même processeur de la Series 5 à la Series 8, Apple passe enfin à l'étape supérieure sur l'Apple Watch Series 9 en 2023. Ce nouveau système sur puce connu sous le doux nom de S9 propose un CPU 60 % plus rapide que celui de la Series 8 ou encore un GPU 30 % plus performant.

Siri 2.0

Tout en gardant son autonomie de 18 heures, la Series 9 gagne des fonctionnalités supplémentaires. Comme sur iPhone, Siri est désormais capable de traiter les demandes en local, sans connexion internet. Des réponses plus rapides et plus sécurisées. Siri peut aussi traiter vos données de santé et en modifier certaines selon vos demandes. La dictée est d'ailleurs 25 % plus précise.



Disponible uniquement en anglais et chinois au départ malheureusement, mais cela devrait arriver en français dans quelques mois.

Puce U2

Encore une fois, l'Apple Watch copie l'iPhone. Grâce à la puissance de sa toute nouvelle puce S9, elle peut tracer et localiser au centimètre près un objet perdu et compatible avec le réseau Localiser, comme l'iPhone par exemple.



Cette puce de seconde génération permet aussi à la Series 9 de se synchroniser avec le HomePod. Les contenus en mode lecture sur le HomePod peuvent être contrôlés directement sur la montre.

Luminosité améliorée

Écran deux fois plus lumineux dont une puissance maximale de 2000 nits au soleil. Également possible de descendre jusqu'à 1 nits pour ne pas abîmer les yeux de l'utilisateur au réveil par exemple.

Double Tap

Comme son nom l'indique, Double Tap est une toute nouvelle fonctionnalité qui permet en pinçant deux doigts d'accomplir une action sur son Apple Watch. Répondre à un appel, raccrocher, lancer un minuteur ou encore mettre en pause la musique par exemple.



Disponible en octobre.

Couleurs

L'Apple Watch Series 9 en aluminium sera disponible en cinq couleurs dont un nouveau rose. Pour l'acier, il y aura trois choix différents. Découvrez-les en image ci-dessous.







Prix et date de sortie de l'Apple Watch 9

Date des précommandes : Aujourd'hui



Date de sortie : 22 septembre



Prix de départ : 449 €