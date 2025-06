Google Agenda débarque sur Apple Watch

C'est certainement le calendrier numérique le plus utilisé avec Outlook et Apple Calendrier, Google a lancé une nouvelle application Google Calendar, appelée Google Agenda en France, sur l'Apple Watch, marquant ses débuts sur watchOS avec des fonctionnalités natives de calendrier et de tâches.

Google Agenda à votre poignet

La version 25.24.1 introduit une application autonome pour Apple Watch qui offre une vue simplifiée des événements à venir et des tâches Google directement au poignet.



L'application affiche l'agenda d'une semaine sous forme de liste, chaque événement ou tâche étant représenté par une carte colorée indiquant l'heure, le titre et le lieu.



En appuyant sur une carte, des détails supplémentaires de l'événement s'affichent, bien que la création ou la modification d'événements directement sur la montre ne soit pas encore possible. Les utilisateurs sont invités à ouvrir l'application Google Calendar sur iPhone pour plus de fonctionnalités.

De plus, Google a ajouté deux complications watchOS pour les cadrans et la pile intelligente. La complication « À venir », disponible en formats circulaire ou rectangulaire, affiche le prochain événement et ouvre ses détails dans l'application lorsqu'on appuie dessus. La complication « Date du jour » affiche le jour et la date actuels dans un format circulaire compact, servant également de point d'accès à l'application.



Avant cette mise à jour, seules Google Maps, YouTube Music et Google Keep proposaient des applications dédiées pour watchOS. L'application Google Agenda avec support Apple Watch, version 25.24.1, est maintenant disponible sur l'App Store.

Télécharger l'app gratuite Google Agenda