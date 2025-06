4 nouveautés à Google Maps pour des trajets plus verts en Europe

Google Maps déploie de nouvelles fonctionnalités en Europe pour encourager les transports durables, une initiative qui arrive dans un contexte où Apple Plans a toujours du mal à s'imposer sur le continent. Depuis iOS 18.4, les utilisateurs européens peuvent désormais définir Google Maps comme application de navigation par défaut, une liberté nouvelle qui rend ces améliorations particulièrement stratégiques.

Des alternatives intelligentes à la voiture grâce à l'IA

Google Maps étend son système de recommandations de transport alternatif alimenté par l'intelligence artificielle. Cette fonctionnalité, qui prédit quand la marche ou les transports en commun permettront d'arriver à destination dans un temps similaire à la voiture, s'implante dans de nouvelles villes européennes comme Copenhague, Stockholm et Varsovie.

L'impact se révèle déjà significatif : depuis son lancement, cette fonctionnalité a permis d'éviter des dizaines de millions de trajets en voiture. Pour les utilisateurs d'iPhone en Europe qui ont adopté Google Maps comme application par défaut, cette intelligence artificielle devient un atout considérable face à Apple Plans, qui propose des fonctionnalités similaires mais avec une couverture géographique différente. En effet, Apple préfère toujours réserver les principales nouveautés au territoire américain, laissant le champ libre à Google.

Le vélo mieux accompagné dans 17 nouvelles villes

L'expérience cycliste bénéficie d'améliorations substantielles grâce aux partenariats avec les autorités locales. Dans 17 nouvelles villes européennes, dont Hambourg, Madrid, Barcelone, Milan, Rome, Zurich, Budapest, Vienne et Bruxelles, Google Maps détaille désormais les pistes cyclables dédiées en plus des informations habituelles sur le trafic et les dénivelés.

Cette expansion couvre 125 000 kilomètres d'infrastructures cyclables mondiales, une donnée qui illustre l'ampleur du déploiement. Pour les cyclistes européens, cette précision devient cruciale lors de la planification d'itinéraires urbains, d'autant que ces informations s'appuient sur des données officielles des autorités publiques.

Zones à faibles émissions et efficacité énergétique

Google Maps généralise également ses alertes pour les zones à faibles émissions et à trafic restreint, une fonctionnalité qui s'étendra à plus de 1 000 zones européennes dans les mois à venir. Après Londres et Berlin, l'Italie, la Suède et l'Autriche rejoignent cette couverture étendue.

Parallèlement, les trajets économes en carburant, désormais disponibles mondialement, affichent des résultats impressionnants. Google estime que cette seule fonctionnalité a permis d'éviter 2,7 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre en 2024, équivalant au retrait de plus de 630 000 véhicules essence des routes pendant une année entière.

Ces développements arrivent dans un contexte où Apple développe également ses propres solutions de mobilité durable, notamment avec les fonctionnalités environnementales intégrées dans CarPlay et les optimisations de batterie pour les véhicules électriques. Pas sûr que cela suffise à faire basculer les utilisateurs fidèles de Google Maps.



Source

Télécharger l'app gratuite Google Maps