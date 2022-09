Google Maps lance ses (longs) itinéraires écologiques en Europe

En octobre dernier, Google a ajouté de nouveaux itinéraires écologiques à son application Maps. Aux États-Unis, vous pouviez afficher un itinéraire qui prenait en compte des éléments tels que les embouteillages et l'inclinaison de la route pour vous proposer les trajets les plus économiques en termes de carburant. Parmi les nombreuses annonces faites aujourd'hui concernant Maps, Google indique que la fonctionnalité sera disponible dans "près de 40" pays européens, sans donner la liste exhaustive. Google avait déjà ajouté cette fonctionnalité aux cartes au Canada et en Allemagne.

Google Maps permet de faire des économies de carburant

Comme vous pouvez vous en douter, ces itinéraires ne sont forcément pas les plus rapides, vous devrez donc choisir si la vitesse est votre priorité absolue. Le système vous montrera les deux itinéraires et choisira par défaut l'option la plus écologique lorsque la différence de temps est faible. Mais si vous souhaitez toujours choisir l'itinéraire le plus rapide, vous pouvez le faire dans les paramètres de Google Maps.

Que vous utilisiez cette fonctionnalité en France, au Canada, aux États-Unis ou autre, Google inclut également un nouveau paramètre de préférence qui vous permet d'indiquer à l'application le type de véhicule que vous conduisez. Vous pourrez préciser si votre voiture fonctionne à l'essence, au gaz naturel, si elle est hybride ou entièrement électrique. Cela affectera les directions spécifiques, bien que nous ne puissions pas encore dire à quel point elles seront différentes. Comme c'est souvent le cas avec les mises à jour de Google, la société indique que cette nouvelle fonctionnalité sera déployée au cours des prochaines semaines.



En tout cas, la France a signé un décret début août pour imposer de nouvelles mesures aux services GPS. Les applications devront notamment, avant juin 2023, afficher les quantités de gaz à effet de serre (CO2) émis à chaque trajet, ainsi que suggérer aux utilisateurs des alternatives moins polluantes que la voiture.

Télécharger l'app gratuite Google Maps