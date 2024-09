Google Maps déploie sur iOS les directions d’un coup d’œil sur les itinéraires

Face à Apple Plans qui ne cesse de s’améliorer, Google Maps n’a pas d’autres choix que d’accélérer le déploiement de ses nouveautés et de réfléchir à de nouvelles fonctionnalités. L’une des dernières idées de Google est en cours de déploiement sur iOS et Android !

Obtenir un rapide coup d’œil sur les prochaines étapes de son itinéraire depuis l’écran de verrouillage sans déverrouillage

Google Maps a enfin déployé une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs d’iOS : les directions instantanées. Cette nouveauté promet de transformer l’expérience de navigation pour les utilisateurs d’iPhone en offrant un accès simplifié et rapide aux informations essentielles de leur trajet. La fonctionnalité phare permet aux utilisateurs de voir les instructions de navigation et le temps d’arrivée estimé directement depuis l’écran de verrouillage de leur appareil grâce aux Live Activities. Cette avancée élimine le besoin d’interagir avec l’iPhone pendant la conduite, offrant une solution sécuritaire et pratique pour suivre son itinéraire. Auparavant, ces informations n’étaient accessibles qu’avec un appareil déverrouillé, ce qui pouvait s’avérer distrayant et dans certains cas dangereux.



Une autre amélioration est la possibilité d’accéder aux directions et à l’heure d’arrivée estimée avant même de lancer le trajet. Sur l’écran d’aperçu des itinéraires, les utilisateurs peuvent obtenir un aperçu de leur parcours et Google Maps s’ajuste en temps réel pour proposer des chemins alternatifs si nécessaire. Cette fonction assure que les conducteurs soient toujours sur le meilleur trajet possible, en tenant compte des conditions de circulation en direct.

Cependant, cette option de directions rapides n’est pas activée par défaut. Les utilisateurs qui souhaitent bénéficier de cette option doivent l’activer manuellement via les réglages de navigation dans l’application Google Maps.



L’introduction des directions instantanées sur iOS par Google Maps marque une avancée majeure dans l’amélioration de la navigation sur iPhone. En rendant les informations de trajet plus accessibles et moins intrusives, Google Maps continue de prouver son engagement à améliorer la sécurité et la commodité pour les conducteurs du monde entier.



