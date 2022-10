iOS 16.1 : les développeurs peuvent lancer la prise en charge de Live Activities sur leur app

C'est l'une des grandes nouveautés d'iOS 16 qui a malheureusement été retardée, mais qui débarque finalement dans iOS 16.1. Les développeurs peuvent enfin proposer à leurs utilisateurs un accès à la fonctionnalité Live Activities, cela permet de suivre un événement ou une commande en temps réel depuis l'écran de verrouillage.

Top départ pour Live Activities

La sortie d'iOS 16.1 est prévue pour mardi prochain à 19h, Apple a annoncé que les développeurs peuvent déjà soumettre une mise à jour de leur application sur l'App Store avec la prise en charge de Live Activities. Dans Xcode 14.1, les développeurs peuvent créer, tester et envoyer une application pour l'approbation.



La fonctionnalité Live Activities ne trouvera pas son intérêt sur toutes les applications iOS, elle sera par exemple inutile pour une app qui gère la réception et l'envoi de vos mails ou encore une application de fonds d'écran. Toutefois, elle deviendra capitale pour des applications comme Uber Eats qui permettront de suivre l'arrivée de votre repas en temps réel, comme Bolt pour voir votre chauffeur arrivé jusqu'à vous ou encore comme Match en Direct qui vous offrira l’opportunité de suivre le score d'un match qui vous intéresse.

Pour le moment, nous ne connaissons pas les applications iOS qui supporteront les Live Activities dans les premiers jours et semaines après la disponibilité d'iOS 16.1. Cependant, on imagine que les applications les plus populaires vont saisir l'occasion le plus rapidement possible.

Il sera intéressant de visualiser les notes des mises à jour d'applications qui vont être accessibles à partir de maintenant sur l'App Store, les développeurs exprimeront sans aucun doute l'arrivée de Live Activities dans ces notes.



À noter également qu'Apple propose une extension des Live Activities dans la Dynamic Island des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Il sera possible de continuer à suivre les données mises en avant par Live Activities même quand votre iPhone sera déverrouillé.