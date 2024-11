Nouvelle interface d’App Store Connect et prise en charge des stores alternatifs

Nouvelle mise à jour pour App Store Connect qui passe à la version 2.0. Les développeurs retrouveront une interface remaniée, des nouveaux outils et l'arrivée des stores alternatifs pour distribuer une application en dehors de l'App Store sur le marché européen.

Après TestFlight, c'est au tour d'App Store Connect de se mettre à jour

Apple vient de lancer une nouvelle version 2.0 d’App Store Connect, son application dédiée aux développeurs d'apps sur l'App Store. Une mise à jour qui offre aux développeurs de nouvelles fonctionnalités pour optimiser leurs applications et aborder les informations détaillées. Désormais, ils peuvent accéder à plus de 50 nouveaux rapports analytiques, qui leur fournissent une vision plus claire des performances de leurs applications.

Ces outils permettent de mieux comprendre les comportements des utilisateurs, la stabilité des applications et les problèmes de performance afin d'anticiper les améliorations futures. En plus des données analytiques avancées, cette version intègre également la possibilité pour les développeurs d’ajouter des "places de marché alternatives" pour leurs applications, une option particulièrement intéressante pour ceux qui visent le marché européen, où de nouvelles réglementations autorisent des app stores indépendants d’Apple depuis le 5 mars 2024 et la sortie d'iOS 17.4.



Les développeurs recevront aussi des notifications via App Store Connect lorsqu'une de leurs applications est mise en avant dans des sections spécifiques de l'onglet Aujourd'hui, comme "Application du jour" ou "Jeu du jour" sur l'App Store. Pour finir, rappelons qu'App Store Connect permet de créer des version bêta destinées à TestFlight, qui s'est, elle aussi, mise à jour récemment.