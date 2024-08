Les développeurs peuvent soumettre leurs magasins alternatifs dans App Store Connect

Les développeurs, qui publient dans l'Union européenne, peuvent désormais ajouter des magasins d'applications alternatifs dans l'outil App Store Connect. Dans le même temps, Apple accepte également les soumissions pour le processus de notarisation, qui est requis pour toutes les applications qui seront distribuées par l'intermédiaire de ces places de marché alternatives.

Une avancée historique

Apple prépare donc activement le lancement d'iOS 17.4, une mise à jour qui réorganise l'écosystème des applications dans l'Union européenne à cause de la loi DMA (cf Apple se soumet à l'Europe).



Si vous n'avez pas suivi, ce qu'Apple appelle des "places de marché d'applications alternatives" sont des applications iOS spéciales qui peuvent être téléchargées sur un iPhone depuis l'App Store pour venir concurrencer ...l'App Store. Les places de marché d'applications sont capables de distribuer des applications iOS sans le concours d'Apple, offrant aux développeurs un moyen de vendre leurs applications sans payer de commission.

Pour ajouter une place de marché alternative ou soumettre une application à la notarisation, les développeurs doivent accepter les nouvelles conditions commerciales d'Apple. Ces conditions comprennent une redevance de technologie de base qui oblige les places de marché d'applications à payer 0,50 euro par installation, et les applications à payer la même redevance après 1 million d'installations.



Apple a tout fait pour limiter la fuite des clients. Outre la taxe qui fait grincer des dents les développeurs, la firme a également ajouté un avertissement pour rappeler que l'App Store est sûr et fiable.



Les places de marché alternatives et les applications ajoutées à l'iPhone par ce biais sont toutefois contrôlées par Apple afin d'éviter les logiciels malveillants, les virus et autres contenus pirates.



TestFlight permet de tester tout cela avant publication officielle, le service prenant également en charge les applications qui utilisent des moteurs de navigation alternatifs et des paiements alternatifs par l'intermédiaire de fournisseurs de paiement tiers.